Ciudadanos se da un baño de multitud en el cierre de campaña

Ciudadanos lo tenía reservado para el final. Ayer, ante unas 4000 personas reunidas en el parque de los Príncipes de Sevilla, la formación naranja hizo una exhibición de poderío de convocatoria en el acto de cierre de campaña, el más multitudinario de los celebrados en estos 15 días. El de Málaga, día 25, considerado como actividad central de campaña, reunió a unas 2.500. El resto de mitines se había caracterizado por la cercanía y no habían sido muy masivos. Pero Ciudadanos quería demostrar ayer que la "posibilidad real" de cambio que esgrimen sus dirigentes políticos tiene un respaldo en apoyos de simpatizantes y militantes. Si la formación naranaja es la que más crece, había que mostrar dónde estaba ese crecimiento y el espacio deportivo del parque, que acogió la clausura, se llenó hasta la bandera.

Juan Marín dio lo mejor de sí en el cierre y, sin duda, fue la intervención más personalista y entusiasta de toda la campaña. Tuvo palabras para su familia, casi desvelando un secreto: "No lo he hecho públicamente nunca, pero me vais a permitir una licencia. Dar las gracias a mi mujer y mis hijos. Gracias, de corazón, por estar siempre ahí, apoyando y ayudando". Más adelante también tendría palabras para su padre, ya fallecido, que le enseñó a "luchar por lo que se cree y ser uno mismo y reconocerse cuando uno se mira al espejo".

El candidato naranja habló de momento histórico y calificó de "noche histórica" igualmente la del cierre de campaña como la oportunidad de oro que a Andalucía se le brinda el próximo domingo. En repetidas ocasiones llamó a que los andaluces salgan a votar el domingo

El voto naranja es necesario, explicó Marín, porque Andalucía merece un gobierno "limpio" que está a la altura de los andaluces y que se parezca a la vida real frente al "conformismo del PP que ha estado 40 años llenando las vitrinas de trofeos de consolación" y un PSOE que ha "estado viviendo de la corrupción política durante 40 años en Andalucía". A PSOE y a PP les advirtió: "Ya está bien, que se vayan fuera, porque han vivido del cuento, y que sepan lo que es la vida real".

Marín, que aludió, como ha hecho tantas veces en campaña, al símil deportivo, afirmó que Ciudadanos es "el equipo revelación que va a ganar este partido". Y recordó que están a punto de conseguir esa meta. "Estamos a un punto de conseguir ese cambio y eso significa en las cinco provincias conseguir los cinco o seis escaños que necesitamos para acabar con la pesadilla del PSOE, de la señora Díaz, del señor Griñán y del señor Chaves. Lo vamos a hacer", clamó Marín. E insistió en que el domingo nadie se puede quedar en casa. "Pongamos en pie a esa Andalucía, la Andalucía real y que cree en los andaluces". "Me sentiré feliz si mañana miro a mis hijos a la cara y les he podido garantizar un futuro mejor", expresó el candidato naranja. Marín clamó: "Hay que salir a votar y decirle al PSOE y al PP que se les acabó el chollo, que hay otra forma de hacer política y de creer en los andaluces como cree Ciudadanos".

La intervención de Albert Rivera comenzó en un tono irónico para explicar que ellos están "tranquilos" en estas últimas horas antes de que los andaluces voten, porque han llegado a la recta final de campaña "con los deberes hechos" y no como otros que "tienen que pedirles los votos a las vacas", en relación a la imagen de Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato popular que salía pidiéndo el voto a ese animal. Rivera continuó explicando que han llegado con los deberes hecho y muy satisfechos de haber trabajado a favor de los andaluces con los 9 diputados que tiene Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía y con cuyo trabajo se han logrado muchas medidas beneficiosas para la comunidad como la supresión del impuesto de sucesiones, la bajada del tramo autonómico del IRPF o actuaciones de mejora de la vida para los autónomos.

Rivera afirmó que el domingo se vota dos modelos: el de la Andalucía en manos de Podemos y PSOE, "que es la historia de siempre", una "Andalucía que destruye empleo y sube impuestos, que no reforma la educación, con listas de espera kilométricas,..." y otra Andalucía, la liderada por Ciudadanos, próspea y con futuro para las inversiones y el bienestar social.

Tras explicar que votar el domingo naranja es votar un proyecto de país unitario y coherente, que viene para "unir a los españoles" frente a los separatistas y al sanchismo, llamó a que se "conjure" el voto naranja para evitar que el "Frankenstein del Congreso no llegue a Andalucía y Ciudadanos tiene la llave para frenarles". Rivera llamó a votar por Andalucía y también por un proyecto de país, votad por lo que queréis en Andalucía para España".

Inés Arrimadas también animó en su intervención a salir a votar de forma masiva para que los andaluces puedan quitarse "la losa" que les lastra su vida durante 40 años. Y remarcó en ese sentido "el poder que tiene un voto" para abrir un nuevo futuro. Arrimadas se mostró como defensora de Andalucía frente a los ataques de dirigentes catalanes frente al silencio de otros gobenantes andaluces como Susana Díaz. "Yo me he levantado ante comentarios indignos hacia los andaluces. La defensa de Andalucía hay que hacerla en todas partes". "No sirve de nada asentir con la cabeza y no hacer nada mientras tu partido gobierna España con quienes llaman betias taradas a quienes se fueron de Andalucía", clamó Arrimadas.

Javier Imbroda llamó a no poner "límites a los sueños" e insufló ánimos, a modo de entrenador, para apurar hasta el último segundo el partido, convencido de que Ciudadanos lo va a ganar.