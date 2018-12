Los votantes primerizos de la provincia de Jaén

Han pasado dos años y cinco meses desde las elecciones generales del 26 de junio de 2016 en las que Mariano Rajoy obtenía 137 diputados que le valían para continuar en la Moncloa gracias al apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE después de los primeros comicios fallidos. Ahora más de 6 millones de andaluces volvemos a las urnas en un momento en el que toda España está pendiente de estas elecciones que pueden ser determinantes ante un adelanto electoral del Gobierno.

En la provincia de Jaén 16.834 personas podrán ejercer su derecho a voto por primera vez. Elecciones en las que los nuevos votantes tienen entre 18 y 20 años. Han nacido entre el 27 de junio del año 1998 y el 2 de diciembre del 2000. Pero aunque ya pueden participar en los comicios no significa que todos los vayan a hacer. Es el caso de Pablo que con 19 años prefiere no votar.

"Igual que votar es un derecho, nosotros como votantes tenemos el deber de leernos los programas electorales y saber qué propone cada partido político. Cosa que yo no he podido hacer por motivos personales y falta de tiempo. Y para votar algo que no pienso o que no estoy de acuerdo prefiero no hacerlo", justifica Pablo.

Los nuevos electores que sí votarán este domingo no todos se presentarán en sus correspondientes colegios electorales porque ya han votado. Lo han hecho por correo como Ángel, un estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Carlos III de Madrid. Los exámenes le han impedido bajar a casa. "Es la primera vez que voy a tener que votar en unas elecciones. En mi caso lo tendré que hacer por correo porque actualmente estudio fuera de mi localidad. Pero igualmente estoy muy ilusionado por hacerlo", reconoce Ángel.

En el grupo de votantes de entre 18 y 19 años hay 6.748 mujeres y 7.217 hombres, según el Instituto Nacional de Estadística. Son jóvenes ilusionados por su primera vez, aunque también tienen nervios. "En mi caso supone ilusión porque tenemos ese derecho y esa posibilidad. Me parece algo oportuno que me provoca entusiasmo y también algo de nerviosismo porque con las últimas encuestas que se han publicado no se sabe qué pasará", explica José Carlos que votará presencialmente en un colegio electoral de Úbeda.

Los nuevos electores son conscientes de la responsabilidad que suponen estas elecciones autonómicas, sin embargo, todos no tienen claro qué papeleta introducirán en la urna. "Había una primera ley que sería que los jóvenes que no tienen un criterio político formado, no quiere decir que los jóvenes no lo tengan porque hay un sector de jóvenes que tienen criterio político, son activos y por tanto saben lo que quieren. Pero hay todavía una mayoría que por estar ensayando el ejercicio del voto suelen orientarse por la tendencia que haya en su hogar. Igual que en pautas culturales, en formas de vestir y pensar, incluso en cuestiones de creencias religiosas hay un cierto seguidismo a la tendencia del medio", sostiene el catedrático en Sociología de la Universidad de Jaén, Felipe Morente.

Pilar, que sí sabe a qué partido dará su voto, es plenamente consciente de lo que significa votar por primera vez, "supone la participación directa en la sociedad", dice. Cree que el voto de los jóvenes es útil. Y considera que es muy importante que la juventud vote porque "así deciden su futuro".

Unos comicios que han despertado inquietud por la política en muchos de estos jóvenes. Como, por ejemplo, en Juan que nunca antes se había preocupado por escuchar a los partidos. "Antes no me había interesado mucho el tema de la política, pero con la llegada de las elecciones empecé a leer los programas de los diferentes partidos que se presentaban. Creo que es una cosa muy importante para nosotros, los jóvenes, de la que deberían estar concienciados las personas de nuestra edad", dice Juanito.

Estos son algunos de los nuevos electores de la provincia de Jaén que este domingo, 2 de diciembre, afrontan sus primeras elecciones.