Puig pide al Gobierno "máxima diligencia" con el pesquero

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido este sábado al Gobierno que actúe "con la máxima diligencia" para resolver la situación del pesquero 'Nuestra madre de Loreto', con 12 inmigrantes a bordo en Santa Pola (Alicante) tras su rescate en aguas de Libia. "No es posible que haya países que estén en una actitud absolutamente hostil contra el respeto básico a los derechos humanos", ha lamentado.

Puig ha explicado a preguntas de los periodistas en un acto en Requena (Valencia) que está "en permanente contacto con la cofradía" de pescadores y ha asegurado que en el Gobierno valenciano están "muy preocupados" por la situación del pesquero, por lo que ha exigido "a todos aquellos que tienen algo que decir que actúen con la máxima diligencia posible".

"Ha pasado demasiado tiempo, es evidente que la posición de la Comunitat es una posición abierta, de capacidad de recepción, pero también es evidente que queremos que se cumpla la legislación internacional", ha aseverado.

A nivel nacional, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que actúe "con la máxima diligencia en una situación extremadamente alarmante, de una tripulación que ha hecho aquello que debía hacer". "Una tripulación que nos merece a todos la más digna consideración; han actuado como seres humanos, como personas de la mar con las leyes de la mar", ha manifestado.

Sobre si el puerto de Libia es seguro para acoger a los migrantes, Puig ha remarcado que no es quién para decirlo y ha insistido en que la situación se debe resolver con rapidez. Por contra, ha zanjado que "no es posible que se sitúe en el centro de la responsabilidad a quien no es responsable de la situación".