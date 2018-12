Cutre e inocente

Lo comentamos mucho en Carrusel y, una vez más, se cumple. Las entrevistas a pie de campo nada más acabar los partidos son un filón porque los jugadores suelen responder la verdad desnuda, sin pasar por el filtro de los diferentes departamentos de comunicación. Y Santi Mina definió de forma mundana -pero muy exacta- la primera parte del Valencia en el Bernabéu: cutre.

Sabiendo las dudas existentes en el Real Madrid tras el 3-0 de la pasada jornada en Ipurua, es imperdonable que el equipo dirigido por Marcelino García Toral saliera al partido con una puesta en escena tan lamentable. Sin intensidad -la jugada del 1-0 retrata a Wass, Gayà y Gabriel-, acomplejado, incapaz de meter el miedo en el cuerpo a un rival condicionado por las ausencias de Marcelo, Casemiro o Toni Kroos.

Marcelino, en cambio, y siguiendo la línea opinativa desde agosto, prefirió centrarse en la lectura al acabar el encuentro en las ocasiones de Mina, Batshuayi -anulada previamente por González González- y Gabriel Paulista. Otra vez la mala suerte y la falta de puntería. Y es verdad que el Valencia hizo media hora buena tras el descanso. Pero solo faltaba, teniendo en cuenta las prestaciones del peor Real Madrid de los últimos años.

Tras haber disputado las primeras jornadas de Liga en Primera, el club de Mestalla ocupa la décimotercera posición en la clasificación. A idéntica diferencia -seis puntos- del cuarto y de la zona de descenso, faltando todavía varios partidos por jugarse mañana y el lunes. No, Marcelino. No basta con competir media hora. Y por supuesto no es para estar orgulloso que el Valencia esté séptimo por la cola. Más bien todo lo contrario. Pero sigamos vendiendo humo.