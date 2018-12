En El Molinón vuelven a pasar cosas

Ir a El Molinón a divertirse. Es un concepto que se había olvidado. Mirar al terreno de juego y que pasen cosas. Algunas buenas, otras negativas, pero no aburrirse. No bostezar. Saber que los partidos se pueden ganar y hacer lo posible para lograrlo. Ese es el objetivo de José Alberto López, alias 'Superlópez', desde que llegó al Sporting. Y lo está consiguiendo. Su equipo todavía no juega especialmente bien al fútbol, pero al menos su estilo es otro, su propuesta es diferente y desde el banquillo se toman medidas cuando la cosa no funciona, como sucedió ante el Tenerife. Y además, el equipo gana. Sufriendo hasta el último minuto, pero el equipo también se impuso al Tenerife. Que hasta marque Djurdjevic (y además un golazo impresionante) demuestra claramente que algo ha cambiado en el Sporting. Pero no porque sí, sino porque ahora se intenta cambiarlo.

El Sporting no fue mucho mejor que el Tenerife. De hecho fue inferior durante buena parte de la primera mitad, en la que los fantasmas del pasado sobrevolaron El Molinón. Y pudo escapársele la victoria en el minuto 94, con la parada de Mariño a un chut de Milla. Pero al menos el equipo afronta los partidos de otra manera. Sale mejor, intenta atacar, no se conforma y cuando las cosas no salen bien José Alberto tira de banquillo rápido, cambia el sistema y le lanza un mensaje ambicioso al equipo para sacudirle los miedos.

Así que sin ser mucho mejor que su rival, el Sporting sí se superó a sí mismo.

Inicio fulgurante

Salió el Sporting más intenso y más ambicioso de lo habitual, pero duró poco. En los primeros quince minutos tuvo más llegadas al área que en otros partidos íntegros. Sousa, Djurdjevic y Babin perdonaron ocasiones, especialmente clara la del central, que recibió un centro raso desde la derecha y, en el segundo palo, se fue el suelo para empujarla, pero el defensa del Tenerife logró estirar un poco más la puntera para enviar el balón al córner. El francés se resarciría minutos después.

Ese arranque inicial se difuminó pronto. Por un momento, el Sporting se pareció al de Rubén Baraja. Perdió el control del centro del campo, donde añoraba a un Nacho Méndez capaz de aguantar la posesión de balón y elaborar con criterio. A Cofie esa labor le queda grande y Sousa y Lod ni están ni se les espera para esas labores. Empezó el equipo rojiblanco a recular, como en los viejos tiempos. Entraba fácil el Tenerife por un costado, por el otro y por el medio. Cordero sufría mucho en la izquierda, sin que Traver le ayudara demasiado en labores defensivas. Aún peor era la situación cuando el valenciano pasaba a la derecha: Cordero quedaba solo ante el peligro.

Por ahí llegó el mayor susto de la primera parte: un balón a la espalda del lateral que Naranjo condujo hasta la línea de fondo, obligando a Diego Mariño a abandonar la portería. El pase atrás de Naranjo era un caramelo ya desenvuelto para Milla, que sin embargo disparó alto ante el braceo de Mariño para intentar intimidar al centrocampista del Tenerife. Milla se llevaba las manos a la cabeza ante lo que acababa de fallar.

El Molinón empezó a incomodarse con lo que veía, con la sospecha de que el partido de Granada y la salida ante el Tenerife hubieran sido dos espejismos. Empezó a censurar los pases atrás, las pérdidas en mediocampo, el error de Peybernes que estuvo a punto de formar un buen lío o los arranques de furia mal entendidos de Djurdjevic, que amenazaba con solo ser noticia en el partido por ello. Hasta que tiró de chistera, por fin, 16 jornadas después, para demostrar que por algo se le fichó a precio de oro.

Cuando algo no funciona, hay que cambiarlo. Esta perogrullada no parecía tan evidente hace un mes en el universo sportinguista. Tardó en verlo el club, pero ha acabado apostando por un entrenador que practica lo obvio. Constató en el comienzo de la segunda parte que aquello no iba bien y lo modificó. Dos cambios de una tacada, sin esperar a la alarma del minuto 60. José Alberto dio entrada a Cristian Salvador y a Nick Blackman por Cofie y Carmona. Y así, al margen de sustituir a dos futbolistas desacertados, le lanzó al equipo un mensaje ambicioso.

El Sporting cambió para bien. Para valiente. Empezó a atacar con más peligro. Blackman perdonó el 1-0 en el primer balón que tocó. Y a partir de ahí el partido fue una locura. En el siguiente minuto el árbitro le anuló un gol a Naranjo por un fuera de juego milimétrico, en el ataque posterior el Sporting pidió penalti por mano de un jugador del Tenerife y en el corner posterior el equipo rojiblanco marcó, sacando petróleo de un error. Un córner mal sacado lo aprovechó Babin para, de tijera, adelantar a los rojiblancos. Un aperitivo de lo que sería, cuatro minutos después, el golazo de Djurdjevic. El serbio recibió de espaldas a portería, controló con el pecho, se acomodó el disparo y marcó de chilena. Por fin. El balcánico rompió su sequía marcando uno de los mejores goles que se recuerdan en El Molinón en mucho tiempo.

Tuvo que sufrir El Molinón porque cinco minutos después el Tenerife recortó distancias en una acción desafortunada. Un pase filtrado de Luis Milla salió rebotado de los defensas del Sporting, habilitando la posición, muy adelantada, de Naranjo. Hubo tensión hasta el minuto 94, cuando Mariño tuvo que detener un gran disparo de Milla ajustado al palo, que casi deja congelado a El Molinón.

Seis puntos en dos partidos, casi los mismos que había conseguido el Sporting en los ochos partidos anteriores. Y además un entrenador que cambia las cosas cuando no funcionan. Cosas que parecían imposibles. José Alberto sigue haciendo méritos para ganarse el apodo de 'Superlópez'.