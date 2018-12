Así es muy difícil (1-1)

El Algeciras Club de Fútbol ha dejado escapar dos puntos en Conil en un partido donde los albirrojos no estuvieron acertados en los momentos claves y concedieron un empate tras una gran primera mitad.

La salida al campo no pudo ser mejor para los de La Menacha que llevaban más balón y más presencia en campo contrario. El Conil estaba atrincherado atrás y trataba de esperar su momento aunque sin pasarse.

Así las cosas el primero no tardó en caer a los 18 minutos con un centro de Alberto Fuentes que rechazó el meta Gallego y en el rebote tocó en un defensa que hizo que la pelota se alojase en el fondo de la red. Eran buenas las sensaciones de los algeciristas que dominaban y sobre todo confiaban en hacer el segundo y tener por fin un partido tranquilo pero no.

La poca pegada privó al Algeciras de ganar un partido a domicilio. En el 27’ hubo una jugada de esas que no se pueden fallar con hasta cuatro remates consecutivos en una misma ocasión. Ni Alberto Fuentes, ni Antoñito ni nadie que pasara por el área pudo acercar a embocar la pelota sobre la meta local. El partido estaba donde querían los de Viso que no vieron a su rival acercarse a la portería de Romero hasta el 33’ en un intento de Cuenca que no trajo peligro.

Antes del descanso hubo otra clara llegada para el equipo en un balón que Pablo De Castro no acertó a colar por la ayuda del poste y del portero que salvaron lo que se cantaba como el 0-2. La pelota entró tal y como se puede ver en algunas imágenes pero la posición de Iván tapó la visión del asistente de Muñoz González. Mereciendo más pero con un solo gol de renta el Algeciras a los vestuarios. Y acabó pagándolo.

Los de casa avisaron pronto, en el 52’, con un balón que Javi Navarro incomprensiblemente no remató en la misma raya de gol y no lo haría tres más tarde cuando en una desaplicación defensiva a la salida de un córner, el veterano delantero mandó el 1-1 en el segundo palo al marcador.

Eran los mejores minutos de un Conil que estuvo a punto de mandar a la lona a los rojiblancos que no entraron bien al segundo periodo y que cuando tomó de nuevo el mando del partido ya era demasiado tarde. El físico empezó a castigar a los locales pero el Algeciras no aprovechó la situación.

Maduró el juego, cogió mucho balón, y lo intentó hasta el final pero la victoria se le resistió a los algeciristas que dejan escapar una oportunidad de oro para situarse en la zona alta de la tabla.

FICHA TÉCNICA:

CONIL CLUB DE FÚTBOL (1): Gallego; Mario, Adri, Rubén, Cortijo, Pablo (m.46, Juanca), Heredia, Mario García, Javi Navarro (m.73, Ponce), Bonomo (m.46, Expósito), Cuenca.

ALGECIRAS CLUB DE FÚTBOL (1): Romero; Juanjo, José Carlos, Oñate, De Castro, Josemi, Zafra (m.79, Ayala), Iván Turrillo, Antonio Sánchez, Antoñito (m.84, Borja), Fuentes (m.72, Dani Gallardo).

ÁRBITRO: Muñoz González (Colegio Cordobés). Amonestó por parte local a Javi Navarro, Adri, José Mari, Rubén y por parte visitante a Iván, Borja, Dani Gallardo, José Carlos, Antonio Sánchez.

GOLES: 0-1 (m.18, Pablo, en propia puerta); 1-1 (m.57, Javi Navarro).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 17º jornada del Grupo X de Tercera División disputado en el Pérez Ureba ante unos 500 espectadores.