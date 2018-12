Las obras de reparación de las filtraciones del aparcamiento del Campo del Sur comienzan el martes

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Tráfico, ha informado de que, tras la realización de los trabajos iniciales de preparación y señalización, está previsto que el próximo 4 de diciembre comiencen los trabajos de ejecución del proyecto de reparación de filtraciones en el aparcamiento del Campo del Sur, indica el Ayuntamiento en una nota.

Este proyecto, redactado por la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Cádiz, fue aprobado por el Consejo de Administración de EMASA. Los trabajos se dividirán en dos fases, siendo los de la primera fase los comprendidos entre las calles Sagasta y Garaicoechea. El plazo de ejecución total de la obra, incluidas las dos fases, tiene una duración estimada de cuatro meses y será realizada por la empresa Martín Casillas, S.L.U.

Estos trabajos tienen afección directa al tráfico en la zona, en la que únicamente quedará abierto al tráfico un sentido de circulación por la avenida Campo del Sur (sentido interior de la ciudad). El tráfico con sentido exterior queda únicamente habilitado para turismos y resto de tráfico ligero mediante un desvío debidamente señalizado, a través de la calle Regimiento de Infantería.

Desde el Campo del Sur, los vehículos que circulen en sentido entrada hacia el casco histórico podrán acceder a la calle Garaicoechea por la continuación de la calle Abreu, que cambia de sentido de circulación, y la calle Regimiento de Infantería que, igualmente, cambia su sentido de circulación en este último tramo. Los horarios de acceso al mercado no sufren variación alguna.

Tanto los vehículos que circulen por Regimiento de Infantería como los que circulen por Puerto Chico tendrán acceso a la avenida Campo del Sur a través de la prolongación de la calle Garaicoechea hacia Campo del Sur.

Los camiones que superen los 3,5 metros de altura no podrán circular por el Campo del Sur al no tener las dimensiones necesarias para poder pasar por debajo de los arcos de San Carlos y, debido a estas obras, no poder dar la vuelta en la glorieta Simón Bolívar.

De manera excepcional, y motivado igualmente por la ejecución de las obras de reparación de filtraciones en el aparcamiento del Campo del Sur, aquellos autobuses que superen el gálibo de 3,5 metros establecido en los arcos de San Carlos podrán bordear el perímetro del casco antiguo en sentido Campo del Sur hacia la Plaza de España, pasando por Argüelles.

Se llevará a cabo una especial vigilancia por parte de Policía Local para que únicamente circule por la plaza Argüelles este tipo de vehículos de forma excepcional hasta que se instale una cámara de control de accesos a la zona, lo que ocurrirá en breve plazo de tiempo.

El itinerario de las líneas de autobús 2 y 7, al pasar por esta zona quedará únicamente en el sentido indicado anteriormente (Campo del Sur en dirección a Plaza de España) y utilizarán las paradas existentes para la Línea 2. Asimismo, la salida del aparcamiento del Campo del Sur también varía, siendo ésta la que era de entrada hasta la actualidad.

Finalmente, desde la Delegación de Tráfico se ruega, tanto a los usuarios de vehículos como a peatones, que sigan las indicaciones dadas en cada momento por la Policía Local y por los responsables de la obra.