Cuando el SIDA entró en el pop:'Streets of Philadelphia', de Bruce Springsteen

ARTISTA: BRUCE SPRINGSTEEN

CANCIÓN: STREETS OF PHILADELPHIA

AÑO: 1993

HISTORIA: SIDA

Los primeros casos se detectaron en Estados Unidos en 1981: una extraña enfermedad contagiosa empezó a matar a una gente determinada: en los primeros tiempos, enfermaban y morían solo los gays y los yonkis. Poco después se descubrió que había prácticas sexuales de riesgo que propagaban la enfermedad también entre heterosexuales: el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, podía contagiarse entre hombres y mujeres en el intercambio sexual de fluidos e igualmente al compartir jeringuillas, práctica habitual entre los heroinómanos. En los ochenta hubo una auténtica epidemia de enfermos y de muertos por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, y el pánico se apoderó de mucha gente. Las jeringuillas desaparecieron poco a poco y se extendió el uso del preservativo. El sida cambió la forma de relacionarse. La revolución sexual de los años sesenta se frenó con la expansión del virus. Libertad y promiscuidad dejaron paso al miedo y a la prudencia.

Fotos cortesía José Ibarra

Lo peor fue la estigmatización de las personas enfermas, que vivían avergonzadas y tratadas como apestadas. Y además, al principio, la enfermedad era mortal. Un diagnóstico de VIH era una condena segura a muerte en meses. Le pasó a Rock Hudson y a Freddie Mercury. Otros famosos anunciaban su condición de enfermos y arruinaban sus carreras y sus vidas. El sida era un infierno.

El problema médico se convirtió en problema social y luego saltó a la cultura. Una película de Hollywood de 1993 lo quiso reflejar, y para ello el director Jonathan Demme le pidió a Bruce Springsteen, el jefe, la megaestrella del rock, el puto amo, que escribiera una canción como banda sonora de aquella historia. La película, protagonizada por Tom Hanks y Antonio Banderas, se llamó “Philadelphia”, y la canción, “Streets of Philadelphia”. Springsteen se ponía en la piel de un enfermo de sida en fase casi terminal: en el video de la canción camina solo por las calles desiertas de aquella ciudad, diciendo esto: “apabullado y magullado, no podía decirle a nadie lo que tengo, estaba irreconocible para mí mismo, vi mi reflejo en la ventana, no conocía ni mi propia cara, mi ropa ya no me coge… Hermano, ¿vas a dejar que me consuma y me consuma en las calles de Philadelphia?” La canción es triste y autocompasiva, e interpela al oyente. Con sutileza y sin regodeo, sin palabras directas, con elipsis: ni se dice sida ni se dice enfermedad ni se dice gay ni se dice muerte pero se dice todo eso sin nombrarlo y al oyente se le despierta la solidaridad con el personaje. Ese es el acierto de la canción, que solo tiene voz, batería, sintetizadores y metáforas, sin más adornos.

Y aquello lo decía todo un macho alfa como Springsteen: un americano puro, blanco, limpio y hetero como él se ponía del lado de las víctimas y desde entonces se les respetó más. Tanto la película como la canción marcaron un antes y un después en el tratamiento social que en Estados Unidos se les dio a los enfermos de sida. Se pasó de condenar a los homosexuales a condenar la homofobia. Springsteen se llevó por ello el oscar a la mejor canción en 1994 entre otra multitud de premios.

El 1 de diciembre se celebra el todo el mundo el día mundial de la lucha contra el sida, una enfermedad que ha matado ya a 25 millones de personas. Y por ello hoy en la 'HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN' nos unimos a ese homenaje a las víctimas con esta del grandísimo Bruce Springsteen: “Streets of Philadelphia”.