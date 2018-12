Fran Carrillo espera "un día histórico para Andalucía"

El candidato de Ciudadanos, Fran Carrillo espera que la jornada sea tranquila y que su partido lidere ese cambio que han pedido toda la campaña. "Quiero agradecer el trabajo a todos los que han apoyado esta candidatura. Que hoy sea la fiesta de la democracia y esperemos que hoy sea un día histórico para Andalucía en todos los sentidos", comentó Carrillo.

El candidato de Ciudadanos fue el único que no pudo votar pese a estar empadronado en Córdoba. El motivo es que la actualización del censo electoral no llegó a tiempo, algo que Fran Carrillo lamentó en el colegio Averroes, al que acudió para acompañar a su madre. "Lametablemente nohe podido votar porque el centro de procesamiento de datos no ha actualizado el censo. Hay muy poco personal y están saturados. Ésa es la administración que queremos cambiar. Igual que yo hay cientos de cordobeses que no han podido votar porque el censo no estaba actualizado a 30 de septiembre cuando se lo pidió la junta electoral", lamentó Carrillo.

Ciudadanos vivirá la jornada electoral en su sede del Vial Norte.