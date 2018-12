"Noche histórica" para el PP cordobés

“Sueño cumplido” gritaba a los suyos Adolfo Molina poco antes de las doce de la noche en el salón principal del Hotel Center, cuartel general del PP en esta noche electoral que nadie allí dudaba en calificar, una y otra vez, de “histórica”.

El presidente provincial del PP era el primero en tomar la palabra para celebrar unos resultados que permiten a los populares hacerse con el gobierno de la Junta de Andalucía con el apoyo de Ciudadanos y Vox, a los que, sin embargo, nadie mencionó directamente. Tampoco nadie aludió anoche a los 23.000 votos que el PP se ha dejado en estas elecciones en la provincia de Córdoba donde pierden uno de los cuatro diputados que hasta ahora tenían. El ambiente en el Center era de fiesta y de celebración por todo lo alto.

Reproduce aquí el vídeo con la valoración de los líderes del Partido Popular. / CADENA SER

“Mi miedo era no estar a la altura” comenzó reconociendo José Antonio Nieto una vez que Molina le cedió la palabra. Eufórico, como pocas veces le hemos visto, el número uno de la lista del PP no dudó ridiculizar a Susana Díaz cuando afirmó que creía que quien gane tiene que gobernar. “El pueblo andaluz ha pedido un cambio y el PP debe liderar ese cambio” aseguro ante un público entregado José Antonio Nieto. No obstante el ex alcalde de Córdoba pidió “mirar con generosidad” los resultados “porque no lo hemos hechos solos”, aunque con “sentido común, el primero primero y luego el segundo” dijo Nieto en la única alusión de la noche al panorama de pactos que se abre ahora en Andalucía.