Concepción Arenal 33, la última mesa en cerrar

Hilaria Fernández tenía otros planes para el día de hoy, pero la jornada le tenía preparada una sorpresa.

Esta mañana a las ocho, Hilaria estaba en el Colegio Concepción Arenal, ella era la presidenta suplente, y la idea que tenía era, cumplir con el trámite para el que había sido nombrada, y una vez constituida la mesa, marcharse y disfrutar del domingo con la familia.

Pero la persona que tenía que presidir la mesa, no se ha presentado. No lo ha hecho ni a las ocho de la mañana, como estaba previsto, ni a las nueve. Y no solo no se ha presentado sino que no ha hecho llegar a la mesa la documentación para constituirla.

Así que Hilaria ha tenido que tomar las riendas y quedarse como presidenta de la mesa.

Le han proporcionado toda la documentación necesaria y cuando han conseguido constituir la mesa ya había muchas personas esperando, e incluso cola para votar en la mesa 33.

HA SIDO LA ÚLTIMA MESA EN CERRAR A LAS 20:43 HORAS



Allí han estado durante todo el día, Carmen , Hilaria y Macarena, recibiendo a los cordobeses y cordobesas que han querido ejercer su derecho al voto.

Para las tres ha sido toda una experiencia, porque luego apenas han parado durante todo el día, ha sido una de las mesas que ha registrado mayor particpación. Lo confirmaba la urna casi llena, minutos antes de que llegara Daniel, el funcionario de Correos que recoge 'el tercer sobre' , la documentación que contrasta que todo se ha hecho correctamente.