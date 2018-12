El BNG presentará su candidatura el 13 de diciembre en el Paraninfo

El BNG presentará oficialmente su candidatura para las elecciones municipales de 2018 en A Coruña el próximo 13 de diciembre. Será en un acto público en el Paraninfo de la Universidade. La lista completa no se dará a conocer, no obstante, hasta el mes de enero. El candidato nacionalista, Francisco Jorquera, ha adelantado en Radio Coruña Cadena SER que tendrá un marcado carácter social y estará integrada por personas independientes, no sólo por miembros del BNG.

Los nacionalistas iniciaron hace meses una ronda de contactos con asociaciones y entidades en A Coruña para conocer sus proyectos e inquietudes. Señala que la lista va a conjugar la renovación con el rigor, la solidez y la experiencia.

Considera positivo el hecho de que la mitad de las candidaturas a la alcaldía de A Coruña para 2019 estén representadas por mujeres. Son Inés Rey por el PSOE y Beatriz Mato por el PP, frente a los candidatos del BNG, Francisco Jorquera, y de Marea, Xulio Ferreiro, éste sin hacerlo oficial de momento. El BNG deja para el segundo puesto a la actual concejala en María Pita, Avia Veira.