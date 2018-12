La suma no trae la alegría

La suma en coalición de Podemos, Izquierda Unida, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, traducida en estos comicios en Adelante Andalucía, no ha supuesto en la provincia de Jaén mejores resultados que los que en 2015 obtuvieron Podemos e Izquierda Unida por separado. La suma no ha traído la alegría a una formación que ha vivido una noche electoral con tintes de impotencia y tristeza. Los 38.473 votos obtenidos, el 12,13%, solo valen para que los morados obtengan un parlamentario, que será José Luis Cano, lejos de los números que le hubieran servido para llegar a un segundo representante jiennense en el Parlamento de Andalucía.

Minutos más tarde de conocerse los resultados, José Luis Cano, cabeza de lista de Adelante Andalucía por Jaén, comparecía ante los medios en el Restaurante 'La Verja' para agradecer el trabajo de los militantes y simpatizantes en una campaña en la que han sembrado para el futuro. "Vamos a seguir dando la batalla", ha dicho Cano, que ha achacado los malos resultados en Jaén al hastío y la abstención de la gente, "que desconfía de la política". Por eso ha asegurado que en el futuro no podrán parecerse nunca a los políticos profesionales. "No podemos tener ni un ramalazo de ellos y tenemos que saber conectar con la frustración de la gente que no ha ido a votar", ha destacado.

Para Cano, en clara referencia a VOX, formación que ha centrado muchas de las conversaciones en el cuartel general de los 'morados', "el PSOE ha abierto la puerta a la derecha, la ha blanqueado y la culpa ha sido de Susana Díaz". "El PSOE del pesebre ha terminado", ha concluido Cano justo cuando simpatizantes de Adelante Andalucía agradecían su esfuerzo durante la campaña.