El Jerez Industrial perdonó, y lo terminó pagando (2-2)

JEREZ IND. 2 - UD TARIFA 2

El Jerez Industrial ha perdido esta jornada de liga una nueva oportunidad para haberse metido ya en la cabeza del pelotón en su categoría. El equipo que entrena Paco Cala, tuvo contra las cuerdas en la primera parte al Tarifa, pero perdonó varias ocasiones claras para haber puesto tierra de por medio en el marcador.

En el fútbol, casi siempre se cumple esa máxima que dice que el que perdona, lo termina pagando, y eso fue lo que le pasó al conjunto blanquiazul. Un punto claramente insuficiente, sobre todo porque jugó desde el minuto 12 de la segunda parte con un hombre más por la expulsión de Toledo. Pero enfrente se encontró a un dignísimo rival que, bien plantado sobre el campo y sacando la pelota siempre con criterio, plantó cara a los jerezanos. El Tarifa jugó un buen partido en La Juventud, tiene jugadores de calidad, como Cristian Ramírez, que hasta que se lesionó, marcó claramente las diferencias entre los suyos.

El partido empezó con dominio inicial del Jerez Industrial. A los 12 minutos se adelantaría en el marcador gracias a un gol de López, que atento a un mal despeje del portero, marcó el primero del partido. Dani de un disparo lejano probó al portero visitante, pero la más clara la tuvo dentro del área pequeña Manolo, que falló una gran ocasión que iniciaron Rober y Selu en una buena triangulación entre ambos.

Respondió rápido el Tarifa en una acción que nace en las botas de Cristian que abre bien a la banda buscando la llegada del extremo y que se culmina con un disparo a bocajarro de Varo que se estrella en la cara de Adri. A poco del final, Selu termina rematando cerca de la portería tarifeña tras pase de Vega. Con no pocas llegadas que no terminaría concretando el Jerez Industrial estaría a punto de expirar el primer tramo del partido, que en la prolongación iba a cambiar sustancialmente. Un claro e innecesario penalti de Manolo, que agarró por la camiseta dentro del área a Varo, lo terminaría marcando Juanma, estableciendo el empate con el que se llegaría al final de la primera mitad.

En la reanudación el partido podía haber cambiado a los 12 minutos, cuando fue expulsado con doble cartulina amarilla Toledo. Antes, Falcón de falta directa en el vértice del área envió el balón cerca de la escuadra de la portería visitante.

Con diez jugadores sobre el terreno de juego, la UD Tarifa, lejos de amedrentarse y defender atrás el resultado, salía con descaro al ataque, poniendo en jaque en no pocas ocasiones a la defensa jerezana. De hecho, se pondría por delante en el marcador con un gol de cabeza de Raúl a la salida de un córner. El Jerez Industrial se fue a la desesperada en busca de la victoria, aunque antes había que intentar empatar. La UD Tarifa no se descompondría, todo lo contrario. Tocaba la pelota con criterio y salía con mucho peligro a la contra, aprovechando los espacios que dejaba su rival. A la media hora casi de encuentro, marcaría Nando en jugada personal. Se fue en un magnífico slalom de hasta dos defensores para, con la izquierda, lograr igualar el encuentro. En jugadas aisladas y a balón parado lo intentaba el Jerez Industrial, romo casi siempre en ataque. Con el partido acabando, el asistente levantó el banderín invalidando un ataque del Tarifa, que dejaba sólo al delantero ante Adri. La jugada estaba mal anulada, no era fuera de juego.

Con las protestas del equipo visitante acabaría el empate. UD Tarifa y Jerez Industrial se repartirían los puntos en La Juventud.