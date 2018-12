Carlos Álvarez y el Jumilla agravan la crisis del Real Murcia

El Real Murcia tampoco pudo con el Jumilla. Un punto en tres derbis. Esta vez le tocó empatar con el cuadro vinícola (1-1) en un partido que casi acaba hasta perdiendo. Armando sacó bajo palos, en el 88', un chut a bocajarro de Donovan entre los pitos de Nueva Condomina. Como ya le pasó ante el Cartagena, marcó pronto, y de nuevo por medio de Dani Aquino en el 15', y al final acabó pagando el no sentenciar. Carlos Álvarez puso la igualada en el 82' y el Real Murcia, pese a que se volcó en los últimos minutos, ya no pudo mover el tanteo. Seis semanas seguidas sin conseguir la victoria.

Al Real Murcia le volvió a ocurrir lo de estas últimas semanas en Nueva Condomina. Comenzó bien, dominando el choque, e incluso viendo puerta. Aquino, con un chut en la frontal, abría el marcador y en la primera mitad la sensación era de que los granas controlaban el choque ante un Jumilla que se probaba a la contra. Alfaro, desviado, pudo hacer el segundo en el 20' pero su chut salió desviado. Pontes perdía además a Stevenson en el 38' por lesión.

Volvió a entrarle miedo al Real Murcia con el paso de los minutos. El Jumilla, sin hacer demasiado, aguantaba el tipo sabiendo que su velocidad arriba o su potencial a balón parado podría ayudarle. Y así fue. Los de Herrero no generaron casi peligro hasta el empate. Que llegaría por un cabezazo de Carlos Álvarez tras una falta botada por Óscar Rico. Otra vez le tocaba remar en contra al conjunto grana. Apretó y casi marca Juanma, pero en la siguiente acción el Guaje dejaba a Donovan sólo ante Mackay y Armando sacaba su disparo bajo palos. Acabó el partido con empate y con Herrero criticando duramente al equipo: "Nos falta carácter competitivo, más maldad para cerrar los partidos. Es evidente que hay que cambiar muchas cosas. Nunca me había pasado que me levantaran tantos partidos a favor". En el otro bando, el Jumilla sonríe. Sigue sumando acercándose al objetivo de la salvación y disfrutando de la temporada.

FICHA TÉCNICA:

Real Murcia: Mackay; José Ruiz, Hugo Álvarez (Dani Pérez 52'), Charlie Dean, Forniés; Josema, Miñano (Juanma 79'), Corredera, Alfaro; Dani Aquino (Armando 76') y Chumbi.

Jumilla: Ruddy; Mario Marín, Edu Luna, Robles, Migue Marín (Óscar Rico 79'); Manolo, Stevenson (Ming Yang 39'); Will Randall (Carlos Álvarez 62'), Bouba, Peque; y Donovan.

Goles: 1-0 (15') Dani Aquino, desde la frontal. 1-1 (81') Carlos Álvarez, de cabeza.

Árbitro: Aranda Anquela (aragonés). Amarilla a Ming Yang (68') y Carlos Álvarez (82').

Estadio: Nueva Condomina. 7.832 espectadores

