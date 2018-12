Salud Pública no cree que sea alarmante o que haya riesgo en la salud de la población de la Sierra Minera

Se han tomado 178 muestras de personas de El Llano del Beal que, voluntariamente, quieren conocer si hay o no presencia de metales pesados como plomo en sangre, por medio de este programa 'Centinela'. Se trata de un estudio individual, no poblacional, que arroja ya tres casos en niños y 7 en adultos que sobrepasan los niveles aconsejados por la OMS. Se trata de cinco miembros de una misma familia, no originaria de El Llano, pero que en ningún caso, peligra su salud, según el director general de Salud Pública, José Carlos Vicente.

Este estudio 'Centinela' se completará con otro estudio epidemiológico que se desarrolla también en el municipio de Cartagena, comparando la presencia de metales pesados en la población infantil de localidades de la Sierra Minera, y de otras zonas del municipio, y que estará finalizado a principios de año.

Vicente cree que la situación en estas poblaciones de la Sierra Minera no es alarmante ni hay peligro, en contra de voces que reclaman actuaciones ante el riesgo que supone para la salud de la población seguir expuestos a metales pesados.

También le hemos preguntado por la ampliatoria de la denuncia interpuesta esta semana en un juzgado de Cartagena de un investigador cartagenero, que relaciona la concentración de plomo en sangre en escolares de El Llano con el alto porcentaje de niños con necesidades especiales educativas, que en esta localidad y en concreto, en el CEIP San Ginés de la Jara de El Llano supera el 21%.

Para Vicente, las necesidades educativas especiales no solo obedecen a alteraciones de carácter físico o biológico, sino que hay otros condicionantes, como los sociales o económicos.