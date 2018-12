El suicidio, la muerte silenciada

En el Aperitivo de A vivir nos hemos propuesto este domingo hablar de salud mental, de depresión y también de los suicidios. Sí, los suicidios, la primera causa de muerte no natural en el mundo. Una epidemia que no abre telediarios, que no cuenta con apenas euros en los presupuestos, ni tiene asignatura en las universidades.

800.000 personas se suicidan al año en el mundo, y en la región de Murcia unos 2 o 3 casos semanales, 119 casos en el último año. Son 3.500 casos en España.

El suicidio se relaciona con pobreza o aislamiento, con trastornos mentales, o violencia de género, aunque no son los únicos. Es un problema de salud pública de primera magnitud.

En España seguimos sin un Plan Nacional de Salud Mental, que ponga de acuerdo con CCAA y profesionales sanitarios, educativos y sociales. Un Plan que cuente con programas con pautas para familiares, educadores, sanitarios y agentes sociales, y que difunda información para disminuir el estigma del suicidio.

La psicóloga clínica Pilar Balanza considera que hay que promover cambios y reorganizar la salud mental. "Hay un sistema decisivamente abocado al fármaco y a la atencion hospitalaria", y apuesta por desarrollar la salud mental comunitaria, que aún es muy deficitaria, y por aumentar los recursos en psicoterapia.

Con ella hablamos de los recursos existentes y de cómo promover un cambio de modelo sanitario, el comunitario, más barato y más efectivo, y reconoce que ante la saturación existente es difícil dar respuestas.

También de la importancia que tiene en todo este proceso la Atención Primaria, ya que el 60 % de los casos que atiende el médico de familia en consulta está relacionado con la salud mental.

De todo ello hablamos, porque hay que hablar, nos dice Pilar Balanza. "¿Por qué hay un estigma grave frente a las enfermedades mentales? ¿Por qué podemos hablar de una apendicitis y no de una depresión? Hay que hablar de ello, sin truculencias y con respeto, pero no silenciarlo más".

Porque, incluso, "el suicidio se puede prevenir, y hablar de ello ayuda a prevenirlo".