CCOO denuncia falta de personal y material obsoleto en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

Esta semana hemos seguido las huelgas de médicos en otras autonomías por falta de personal. Una situación que también sufre la Comunitat Valenciana y aquí va sólo un ejemplo. El sindicato Comisiones Obreras denuncia que desde hace años no se contratan médicos y enfermeros en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva y en toda este área de salud. Aseguran que trabajan con material obsoleto, algo que en la SER reconoce la propia gerente del departamento, que achaca la situación a 15 años de falta de inversiones por parte de los anteriores gobiernos del Partido Popular.

El delegado sindical de Comisiones Obreras en este área de salud es Edwing Oliver y denuncia que llevan años pidiendo que aumente el personal. Años en los que siempre han recibido la negativa por parte de una Conselleria que les obliga a poner en marcha nuevos programas de salud a pesar de no contar con médicos suficientes. La respuesta que se encuentran siempre es que no se pueden contratar más médicos y enfermeras, pero Oliver denuncia que eso no es verdad, que recientemente, tras su reversión, se ha ampliado la plantilla del hospital de La Ribera. Un agravio comparativo intolerable.

Además, denuncia que trabajan con material obsoleto, con aparataje de los años 70 y 80 que se cae a pedazos, que incluso en el centro de especialidades de Xàtiva utilizan cajas de naranjas para subir a los enfermos a las camillas.

La gerente de este departamento de salud es Margarita Llaudes y en la SER reconoce que cuando llegó hace dos años se le cayó el mundo encima al ver todas las carencias. Ahora, poco a poco se están poniendo los medios para mejorar el hospital. La inversión se ha multiplicado por tres, se está comprando nuevo material, adecentando las habitaciones y zonas de consulta, pero reconoce que ha pasado poco tiempo para solucionar muchos años de falta de inversión.