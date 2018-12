Viso del Marqués, epicentro de las setas

Durante todo este fin de semana se han celebrado en la localidad de Viso del Marques, en Ciudad Real, una nueva edición de sus tradicionales jornadas micológicas. Unas jornadas que atraen a público llegado desde diferentes zonas de España. En total ha logrado congregar a más de 1.000 personas durante este sábado y domingo.

Es una cita marcada en rojo en el calendario por los amantes de las setas, puesto que esta localidad reúne las condiciones idóneas para su proliferación. No obstante, este 2018 "no es de los mejores años para su recogida", ya que "la campaña no ha sido especialmente buena", tal y como ha confirmado, César Barcina, fundador del Museo de Ciencias Naturales de este municipio.

Asimismo, Barcina aseguraba que, a pesar de las últimas lluvias, la campaña ha sido menos abundante que lo habitual, pero mejor que la del pasado 2017, tras los diversos episodios de sequía que ha vivido la provincia de Ciudad Real.

Finalmente, durante todo este fin de semana los cientos de visitantes han podido recoger numerosos ejemplares en El Monte de esta localidad, así como en diversas fincas privadas. No obstante, también se han realizado conferencias y coloquios para adentrarse en este mundo.