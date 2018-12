Asturias ya tiene su propio disco de villancicos

El gaitero (Perlora, 1978), es director de la Banda de Gaitas de Corvera y Coordinador-Ejecutivo para Europa del Desfile de San Patricio de Nueva York el Festival Celta considerado como el más antiguo y de mayor relevancia del mundo. "Llevo desde que tengo uso de razón defiendiendo nuestra cultura" asegura el gaitero al que desde niño apodan como El Celta, algo que lleva con mucho orgullo como su incansable defensa de la cultura ancestral .

El disco "Christmas Pipes", "Gaita de Navidad" sobre el que hablábamos con el conocido gaitero en A vivir que son dos días Asturias, está compuesto por siete temas: versiones de los villancicos más conocidos en todo el mundo, como "We wish you a Merry Christmas", "Jingle Bells", "Silent Night" (Noche de Paz), "Santa Claus is coming to town", "The little drummer boy" (El Tamborilero), y un villancico de composición propia, con versión en asturiano y castellano, el mencionado "Un añu de felicidá", del que ya podemos ver su videoclip

El villancico, compuesto por Bras Rodrigo, abre y cierra este trabajo discográfico "Me dí cuenta de que no había ningún disco de villancicos donde el hilo conductor fuera la gaita" .

Bras es graduado por el Conservatorio Profesional de Música de Oviedo en el Grado Profesional de Música. Especialidad de Gaita.

Fundador de La Banda de Gaites de Corvera d´Asturies, bajo su dirección, tiene publicados dos trabajos discográficos: “Al Debalu” y “Molihuá”.

Tras colaborar con varios artistas en diferentes grabaciones discográficas, en el año 2005 cuando publica su primer trabajo discográfico en solitario, titulado “XERMANDÍA”

En 2018, con, 33 años de carrera musical a sus espaldas, retoma su carrera en solitario y lanza “A pause in New York” , un disco lleno de influencias donde bebe de distintas tendencias musicales -celta, electrónica, clásica, tradicional, etc.. Recientemente también publicaba videoclip del single con el que abre el disco En aquel malecón. Sobre él también hablamos en la siguiente entrevista en la que el gaitero nos regala un fragmento tocado en directo de Un año de felicidad.