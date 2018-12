Canarias debate el gas mientras Bruselas fija el objetivo 'cero emisiones' en 2050

Si la ley de cambio climático que prepara el Gobierno de España prohíbe la matriculación y venta de vehículos de gasolina o diésel a partir de 2040, la Comisión Europea ha ido un paso más allá esta semana y ha propuesto un objetivo de cero emisiones para 2050 en su nueva estrategia energética.

Esto afecta a todo tipo de combustibles fósiles, ya que el 80% de la electricidad tendría que generarse con renovables, para que solo exista un 20% de emisiones de CO2 con respecto a las registradas en 1990. De esta forma, la Unión Europea se convertiría en un espacio «climáticamente neutro» en la línea de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Climático de París.

El objetivo cero resulta a día de hoy un tanto inalcanzable para Canarias, que al ser un sistema aislado necesita contar con una energía de respaldo, que en la actualidad funciona con petróleo.

A pesar de que Bruselas maniobra para abandonar la dependencia del carbón, el petróleo y el gas natural, el debate sobre la introducción de este último en las islas sigue vigente, lo que supondría una inversión de millones de euros. El presidente de la Asociación de Industriales de Canarias, Andrés Calvo, considera que con la tecnología actual, el gas resulta la mejor alternativa.

Calvo explica que la Unión Europea no está rechazando los combustibles fósiles, sino que trata de "descarbonizar" la energía, algo que "no supone excluir el gas". Al respecto, señala que las fuentes naturales no son constantes y por lo tanto no garantizan el suministro, por lo que "hoy por hoy, todo hace pensar en el gas, en el biometano, en soluciones que a lo mejor no son las idóneas en cuanto a energías renovables y lo que le gustaría a la Unión Europea, pero son soluciones alternativas".

El objetivo de electrificar la energía, según dice, dependerá de cómo evolucione la tecnología. "A lo mejor el día de mañana hay una fuente en los residuos, que ya se está investigando", apostilla. A juicio de Calvo, no resulta correcto definir al gas en Canarias como energía de transición, sino de respaldo.

Record de dióxido de carbono

En Izaña, Tenerife, está una de las estaciones que controlan la calidad del aire en el planeta y por tanto es uno de los observatorios de análisis de este fenómeno. En mayo se batían los récords de dióxido de carbono en la atmósfera en el centro de investigación, según los científicos, la mayor cifra de los últimos 800 mil años. Se debe al efecto del ser humano y la sociedad actual, con un ritmo económico insostenible. El director de este centro, Emilio Cuevas, cree que no se entiende la gravedad de la situación y que hay efectos ya irreversibles.

Cuevas lamenta que "lo que hemos emitido ya, está en la atmósfera y eso va a tener una repercusión en las próximas décadas. Lo que sí podemos evitar es que la situación empeore aún más. Eso se puede hacer reiniciando la emisión de dióxido de carbono desde ya, pero tiene que ser de una forma rápida y muy drástica".

El director pide que se sigan las recomendaciones de los científicos para reducir las emisiones nocivas y pone como ejemplo el agujero de la capa de ozono, que con medidas adecuadas se ha controlado. Advierte de que los efectos del cambio climático necesitan medidas globales, pero también locales y Canarias debe abordar los problemas que surgen del transporte que inciden directamente en la salud de los ciudadanos.

Al respecto, sostiene que las emisiones derivadas del transporte superan a las que emiten las instalaciones de generación eléctrica.

