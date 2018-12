Desde su Antequera natal, el candidato socialista al parlamento andaluz y secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha animado a la participación y espera "que el resultado electoral permita seguir la senda de la estabilidad en Andalucía", ha dicho.

Ruiz Espejo ha señalado que "es importante participar en la votación, es bueno para nuestra democracia asentar el sistema democrático y los avances que hemos tenido en la democracia y que nuestra sociedad se fundamente en los principios de libertad y justicia social, que es el derecho que pueden ejercer la ciudadanía para elegir a quiénes tienen que ejercitar esa tarea desde la responsabilidad de gobierno", ha dicho.

"Durante toda la campaña las sensaciones que hemos percibido de afecto, cercanía, respaldo a nuestras iniciativas nos pueden dar un buen apoyo, todas las encuestas lo han dado también en comparación al resto de formaciones políticas. Ya advertimos que la radicalización de la ultraderecha no nos parecía buena para una sociedad democrática y plural como la andaluz, eso nos ha preocupado. Esperamos que no tengan el respaldo ciudadano porque no es bueno para la sociedad en la que vivimos", ha concluido.