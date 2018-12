El ayuntamiento de Soria aceptará la cesión de las travesías según se vayan arreglando

En 2019 el Gobierno Central podría comenzar a arreglar las travesías, las carreteras nacionales que atraviesan la capital. Según se vayan arreglando por tramos, el Ayuntamiento irá aceptando la cesión y el traslado de competencias. No lo hará sin que estén arregladas. Javier Antón, diputado socialista.

Se ha creado una mesa de trabajo específica para la negociación de la cesión de las travesías y técnicos de fomento han venido a valorar las obras que requieren las vías.

Para retirar los tocones de Eduardo Saavedra y Avenida de Valladolid se debe abrir 20 metros de acera por cada uno de los 13 tocones, con un coste de 40.000 euros por tramo. Un total de 520.000 euros. Y el ayuntamiento no puede abrir la acera porque no es de su competencia. El Ayuntamiento cifra en 4 millones de euros las obras necesarias para acondicionar las travesías, pero no las asumirá sin la rehabilitación correspondiente.