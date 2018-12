La defensa de López pide la absolución y acusa a la policía de 'empecinarse' en culparle

El abogado de la defensa de Miguel López, único acusado de la muerte de María del Carmen Martínez (viuda del expresidente de la CAM), insiste en el escrito de conclusiones provisionales presentado ante el juez, en la inocencia de su defendido y en la ausencia de pruebas que le incriminen, por lo que pide que sea "absuelto".

El documento de 23 páginas, al que ha tenido acceso Radio Alicante, ha sido entregado a última hora de la mañana de este lunes al juez instructor del conocido como Caso Sala. En él, la defensa de Miguel López, no niega que el conflicto familiar por la gestión de las empresas "existía", aunque destaca que a la muerte de María del Carmen "estaba en vías de solución a través de abogados" y rechaza que su defendido tuviera que ver algo en el conflicto. Es un "error evidente creer tal cosa", mantiene, puesto que "Miguel nunca podía acceder a la fortuna de su mujer pasase lo que pasase (...) porque Miguel y su mujer Fuensanta están casados en separación de bienes" desde hace 20 años. Así que la víctima "no era obstáculo de nada para Miguel", asegura el escrito, como mantienen las acusaciones.

Además, argumenta que al comienzo de la investigación, la policía se inclinaba por el robo "después se equivocaron" creyendo que era Miguel y ya "no quisieron investigar otras posibilidades, aunque luego todas las investigaciones que se practicaron fueron demostrando que no había sido él. Es humano: la policía se ha empecinado para no tener que reconocer el fracaso de su investigación inicial".

Hace hincapié además en que quedaron rastros de ADN en la escena del crimen que "excluyen que fuese Miguel" y tampoco "ninguna de la armas que tenían tanto Miguel como su cuñado Vicente (para tiro olímpico o caza) fueron utilizadas en el homicidio de María del Carmen".

Otro argumento. En el concesionario Novocar, donde María del Carmen fue tiroteada, "nunca habían tenido cámaras", con lo cual, el argumento de que había escogido ese lugar porque no tenía cámaras "cae por sí solo" porque no las había en ningún lugar.

"Debe ser absuelto"

Por todo lo relatado, para el abogado de la defensa "queda claro que Miguel López no llevó a cabo el hecho investigado, por lo que no es autor. Aunque la calificación sea de homicidio, sería un error judicial gravísimo echarle la culpa, pues es evidente que lo ometió otra persona distinta", así que considera que "sería una injusticia ponerle una pena" y "debe ser absuelto para que se pueda empezar a investigar quién mató a María del Carmen".

Destaca también el letrado Javier Sánchez-Vera que López ha pasado "los peores años de su vida, acusado del crimen nada más y nada menos que de un familiar, siendo inocente. Ello le ha llevado a tener una sintomatología ansioso-depresiva".

Asegura la defensa que el Ministerio Fiscal y la acusación de Vicente Sala, "relatan unos hechos porque quieren acusar a Miguel López, pero no tienen absolutamente ninguna prueba para ello".

Ahora debe ser el juez quien decida si enviar la causa a la Audiencia Provincial de Alicante para que sea juzgada con jurado popular.