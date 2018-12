La presión social por las pensiones pierde fuerza

La coordinadora por la Defensa de las Pensiones se manifestaba de nuevo este lunes para reclamar al Gobierno, entre otras medidas, que ponga en marcha las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del Sistema Público. Varias decenas de personas se concentraban a las doce del mediodía en los Jardines de Don Diego para realizar un pequeño recorrido hasta la Plaza Mayor. El portavoz de la coordinadora en Aranda lamenta la poca incidencia que tienen últimamente estas movilizaciones, considerando que lo que se pide en ellas es que haya un equilibrio social y no haya familias que tengan que malvivir de estas prestaciones. “En Aranda hay muy poca gente que apoye este problema, que nos atañe a todo el mundo, pero parece ser que este problema lo van a solucionar los políticos y desde la política, si no presionamos en la calle no lo van a hacer, porque ellos funcionan dependiendo de los votos que tengan”, se queja Ángel Domingo.

La manifestación de hoy venía a ser en Aranda y en otras ciudades de España el preámbulo de la gran concentración que está previsto celebrar el 15 de diciembre en Madrid a modo de cierre de campaña antes de las navidades.