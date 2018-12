Baza ha conmemorado este lunes 3 de diciembre la conquista de la ciudad bastetana por parte de los Reyes Católicos hace 529 años con la tremolación al mediodía del pendón real y la celebración del tradicional '¡Baza! ¿Qué?'

Un día después es día de fiesta local en Baza con procesión de la imagen de la patrona bastetana Santa Bárbara y el inicio de la temporada de los 'Vinos del País'.

La tradición, las costumbres bastetanas y la historia de la ciudad han ocupado buena parte del tramo local de 'Hoy por Hoy' en Radio Baza.

Manifiesto por la convivencia pacífica y la integración social

Sed bienvenidos y bienvenidas a uno de los días más grandes en nuestra ciudad.

Hoy conmemoramos la conquista de Baza por los Reyes Católicos hace 529 años y rendimos un homenaje a nuestra patrona Santa Bárbara.

Hoy unimos tradición y modernidad en este acto en el que nuestro querido "Baza, Qué" vuelve a ser la seña de identidad, tan grande que se mantiene viva generación tras generación. La misma que compartimos mayores y pequeños con ilusión plena.

Hoy vivimos con alegría esta celebración que nos reúne aquí, pero también recordamos a quienes hoy no están, con la certeza de que dónde quiera que estén siempre estará el amor por lo que más nos une, por nuestras raíces, por nuestro Cascamorras.

Hoy gritamos muy fuerte no a la violencia de género. Sí a una sociedad más igualitaria. No al terrorismo. Sí a la paz. No al odio. Sí al respeto mutuo. Sí a la integración social.

Hoy manifestamos nuestro orgullo por Baza, por nuestra tierra, también por nuestro pasado milenario. Por un presente cargado de retos y por un apasionante futuro ejemplificado en la gente joven, imprescindible para nuestra sociedad.

Hoy, en esta Baza de 2018, aquí y ahora es el momento de seguir colaborando entre todos y todas para hacer que cada día Baza sea un mejor lugar para vivir.

Bastetanos, bastetanas: Viva Santa Bárbara, Viva Baza.