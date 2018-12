Semana decisiva para PNV y EH Bildu

A PNV y a EH Bildu les van a llover las críticas si finalmente pactan los Presupuestos vascos 2019. Al PNV, por temor a un Lizarra 2. A EH Bildu, por más que ELA esté callado, por haber renunciado a los 1.080 euros de pensión mínima.

858 no son 1.080 está claro, pero es un 17% más que el complemento de la RGI actual, 732. Revertir el 7% que recortó López o que una pareja de jubilados pueda cobrar dos complementos. EH Bildu sorprendió el viernes con esta contraoferta, pragmática, igual que Azpiazu lo había hecho con la subida del 3 y medio este año y el que viene. EH Bildu, además, no ha presentado enmienda a la totalidad. No recuerdo a nadie que lo hiciera y acabara rechazando los presupuestos. Las dos partes, parece, están cediendo y, aunque se dicen lejos del acuerdo, siguen intentándolo. Cuanto más tiempo estén sentados, más difícil se les hará levantarse.

Claro que todo puede ser un ardid. Acabar rompiendo y culpando al otro para llenarse a de argumentos en la campaña electoral. Pero eso sería jugar con las expectativas de los pensionistas y beneficiarios de la RGI. ¿No se atreverían, verdad?