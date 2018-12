Elizegi: "Están dejando de admirarnos"

Aitor Elizegi eligió el mismo día que su oponente en las próximas elecciones a la presidencia del Athletic para su primera aparición en público. En una reunión informal con los medios de comunicación, en uno de sus restaurantes, Elizegi dibujó las primeras pinceladas de su proyecto.

Su primera idea es dejar claro su pasión por los colores y su modo de ver al athletic. "Hay dos posibilidades: o el Paris Saint Germani o el Athletic, no hay más. Ver a Neymar por las calles de Bilbao o a De Marcos. A ese otro tipo de futbolistas o a De Marcos. Yo lo tengo claro", dice Elizegi.

En su amplia intervención del precandidato a la presidencia rojiblanca dijo que se está perdiendo la ilusión por este club. "A los socios les cuesta muchísimo ir un lunes por la noche a San Mamés, o un viernes o un domingo por la mañana. Hay gente jóven en Bizkaia que no entiende que el Athletic es la mejor opción. Pero es que empieza a haber gente en el mundo que está dejando de admirarnos, y ¿sabeis por qué? porque estamos divididos", apunta el cocinero.

Elizegi cree que es un buen momento para presentarse a las elecciones. "Soy adicto a las elecciones, hace once años me apunté a este proyecto, adicto en el buen sentido. Me apasiona el debate que se ha creado, me apasiona el proceso, me parece enriquecedor, me parece un buen momento y sano para todo el club, hacedme caso", finaliza el empresario hostelero.