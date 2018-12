Categorías inferiores

Víctor Villacañas, extremo madrileño zurdo del Barakaldo y Javi Guibert, mediocentro donostiarra del Deusto, de 21 y 22 años, respectivamente, se pasaron por Radio Bilbao. Mucho futuro en sus botas.

Villacañas, ex jugador del Leganés B y Rayo Vallecano B, está encantado en el club fabril y viviendo en el centro de Barakaldo con uno de sus compañeros procedentes de Madrid: “Me comentaron mis agentes la posibilidad de venir aquí, me hablaron muy bien, investigué y no lo dudé”, desliza el extremo, derecho o izquierdo. Un fijo casi desde el saque inicial del balón en este curso de la mano de Aitor Larrazabal: “El míster la verdad es que me está dando mucha confianza y estoy muy contento”, significa.

Un Villacañas que suma tres goles en un Barakaldo que es segundo en la tabla tras el Racing, con 30 puntos en 15 jornadas: “Somos un equipo muy rocoso que aprovechamos nuestras oportunidades. El míster ya nos conoce muy bien”, indica el jugador madrileño que no quiere lanzar las campanas al vuelo de cara al playoff de ascenso. “Falta mucho todavía, tenemos que ir con calma”, desliza.

La situación de Guibert es muy diferente. De ser el equipo revelación la pasada campaña un Deusto que ahora las pasa canutas en la tabla en una Tercera muy competitiva. Ocupa el puesto 16: “Nos está costando marcar goles, hacemos las cosas bien, pero por circunstancias no estamos ganando”, lanza sin querer abundar en el tema arbitral.

Un Guibert que estudia ADE en Deusto y que coincidiera en la cantera del Antiguoko, como donostiarra de pro, con Nolaskoain y Guruzeta: “Con Peru jugamos los dos de mediocentros juntos en el equipo, con Gorka jugué menos”, subraya el mediocentro tomatero.