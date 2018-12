Cervera alaba a los suyos: "No es el mejor equipo, pero sí el más fuerte"

El Cádiz afronta en la mejor dinámica posible el partido de vuelta de Copa del Rey ante el Espanyol. Un choque que llega en un momento idóneo y con un resultado a favor de 2-1 para los amarillos. Será el lugar donde los menos habituales volverán a poder reivindicarse ahora que la titularidad se ha puesto tan cara.

Con la Copa del Rey el Cádiz suma siete victorias de forma consecutiva, una racha que deja atrás la de 9 semanas sin ganar. Cervera recuerda que "hace no mucho estábamos en una situación muy complica. Hemos salido con trabajo y pensando que no éramos tan malos como parecíamos y que el recorrido tendría un final mejor". Todo va como la seda, tanto que el propio entrenador también ha cambiado el discurso a favor de su plantilla. "Esperaba que el equipo se pareciera a lo que éramos, pero está sensación no. Este mes es el equipo del Cádiz más fuerte que he entrenado. No es el mejor equipo pero si el más fuerte"

Un cambio a mejor que recuerda los inicios de este equipo en cuanto a intensidad "aquel equipo que con el balón somos muy rápidos y sin balón somos más complicados. Obligamos a cometer muchos errores, siempre lo hemos intentado y ahora parece que estamos mucho mejor".

Ante el Espanyol será un partido complicado a pesar del resultado de la ida. El entrenador cadista afirma que "es un partido complicado contra un equipo de primera. La diferencia entre primera y segunda es muy grande".

Mañana no podrán jugar SergioSánchez, José Marí, ni Salvi por lesión. Respecto a Salvi, seguirá siendo duda también para el partido del domingo ante el Rayo Majadahonda. Habrá que esperar al jueves para valorar si está disponible.