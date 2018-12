El rival de este viernes para el CD Tenerife traerá en su banquillo a un entrenador que tiene pasado reciente en el conjunto blanquiazul. Y es que el Extremadura, equipo que ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego, cuenta con Antonio Rodríguez “Rodri” como máximo responsable técnico tras su marcha hace unas semanas del conjunto tinerfeño.

Rodri pasó este lunes por la antena de la Cadena SER y aclaró que su marcha del Tenerife vino condicionada por la oferta que recibió del conjunto extremeño, que le ofrecía el banquillo del primer equipo: ”no fue fácil para mí pues me sentía muy identificado con el cuerpo técnico y los jugadores, pero era una oportunidad que no podía dejar pasar. Pero tengo claro que la plantilla que tiene el Tenerife es de calidad y no sabría quedarme solo con uno”, explicó.

En lo que se refiere a la racha positiva de resultados cosechada por su equipo, Rodri matizó que “parece que las cosas ahora nos están saliendo bien. Cuando llegué al vestuario me di cuenta de que hay valores dentro del mismo y si sabes gestionarlo es cuestión de tiempo que lleguen los resultados como afortunadamente nos ha pasado a nosotros”, matizó.

El de este viernes será según Rodrí “un partido muy especial para mi pues vuelvo a un club que me trató muy bien y del que conozco a su vestuario. Alberto genera juego desde la zona defensiva, Suso tiene una velocidad tremenda, tengo conocimiento de la plantilla por lo que lo más acertado es ser cauto con lo que nos puedan proponer el viernes”, sentenció.