Intenso fin de semana de bádminton en la Ciudad del Tajo con buenas actuaciones de los rondeños

Fin de semana intenso para el club Bádminton Ascari Ronda que ha organizado dos eventos este pasado fin de semana en nuestra ciudad. Por un lado, desde el viernes hasta el domingo a mediodía, el pabellón polideportivo El Fuerte ha sido escenario de la concentración del programa ‘Se busca campeón’, de la Federación Andaluza de Bádminton, que congregó a 35 personas de toda la comunidad autónoma.

Por otro lado, y de forma paralela, también se ha celebrado la tercera jornada del trofeo de Andalucía sub 13 y sub 17. Esto supone un total de 190 partidos en los que no se ha tenido que lamentar ningún contratiempo gracias fabulosos trabajo que ha realizado el club rondeño junto al club de Humilladero.

Por supuesto, el club también contó con representación en cada uno de estos eventos:

En la concentración de jugadores y técnicos participaron Lourdes Clerc de Lasalle, que ha conseguido el grip amarillo; Emma García, que ha obtenido el blanco y Carlos Delgado, que mantuvo este mismo grip que divide por niveles a los jugadores. Los técnicos del club rondeño fueron Manolo izquierdo y Fran Gil.

En la competición del sábado, cinco jugadores locales disputaron intensos partidos, siendo Amalia Vargas quien alcanzó mayores cotas subiendo al podium en tercera posición del dobles mixto sub 17, junto con Gustavo López del Badfly de Jaen.

Hay que destacar también el papel de Enrique Delgado y Lucas Carrillo en dobles masculino Sub17. Y es que ambos jugadores consiguieron llegar hasta cuartos de final, desarrollando además muy buen juego, a pesar de ser jugadores sub15.

Entre los más pequeños, Carlos, no tuvo suerte en los cuadros y no pudo pasar de la fase de grupos. Lourdes sí conseguía pasar a octavos de final pero perdió ante una de las cabezas de serie. El club sigue sumando jugadores que van subiendo de nivel y comienzan a llegar podiums a nivel andaluz, fruto del fantástico trabajo realizado por técnicos y jugadores.