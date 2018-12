Derrotas para Dénia y Pego y empate para el Jávea

No resultó buena la última jornada para los equipos comarcales del grupo III de Preferente, tan solo el CD Jávea logró arrancar un punto de su visita al Grao de Gandía, donde empató a cero frente a la UD Portuarios. La falta de puntería privó a los de Antonio Villaescusa de sumar los tres puntos. Con este empate el equipo rojiblanco desciende un puesto en la clasificación, se queda en el quinto puesto a dos de promoción de ascenso.

El CD Dénia no aprovechó la jornada en la que pudo haberse colocado como líder después de la derrota del Castellonense y del Tavernes. Los dianenses cayeron en Carcaixent por 1 a 0 en un partido donde las cosas no le salieron bien a los jugadores que dirige Diego Miñana. El nuevo central Arthur no tuvo un buen estreno y vio como su equipo perdió tras seis jornadas imbatido.

El Pego acusó las bajas por lesión y cayó ante el Rafelcofer por 2 a 0. Los de Lauro Techeira tuvieron un penalti a favor para haber empatado el partido, pero el tiro de Rubio se estrelló en el palo. Después abrió líneas y el Rafelcofer sentenció con el segundo gol.