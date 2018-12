Virtudes Hernández: "Durante las fiestas aumenta el consumo de Omeprazol"

El exceso de comida puede desembocar en atracones o indigestiones, que provocan un sobreesfuerzo del aparato digestivo con ciertas consecuencias incómodas: acidez, flatulencias, abdomen hinchado o pesadez de estómago. Los protagonistas de estos atracones suelen ser: alimentos ricos en grasas, en azúcares y en ácido úrico.

Virtudes Hernández, farmacéutica, afirma que “esto no quiere decir que no debamos de comer este tipo de alimentos en Navidad, sino que en la moderación está la virtud. Y por supuesto, no debemos de abandonar el hábito de seguir realizando actividad física”, así las calorías no se acumularán en el organismo y facilitaremos al aparato digestivo a realizar la digestión.

“Lo que no debemos hacer es consumir Omeprazol, ya que no es un medicamento para evitar la acidez estomacal de un día puntual”, advierte. Ya que se ha generalizado la idea de que este medicamento es un protector y los ciudadanos lo usan con la sensación de estar mejorando o evitando los efectos secundarios de otros fármacos y como antiácido.