El Ceutí vence con claridad al Toyota Nimauto (3-7)

Incontestable victoria del UA Ceutí en el Ruiz Mateos. El conjunto caballa impuso su superioridad en la pista jerezana, pese al atisbo de reacción de los locales al borde del descanso. Los ceutíes, tras la reanudación, impusieron una marcha más al partido y terminaron goleando ante la pasividad defensiva de un desdibujado Xerez DFC Toyota Nimauto.

Nada más sacar de centro, Anuar ponía en ventaja a los visitantes ante la sorpresa de los asistentes. Los de Gálvez no entraron bien al partido y dos buenas intervenciones de Manuel evitaban que Ceutí ampliara su ventaja en los primeros minutos de juego, aunque el meta no pudo evitar el gol de Nono, que no perdonaba en la siguiente acción para establecer el 0-2.

Tras varios minutos de asedio visitante, los xerecistas comenzaron a despertar de su letargo. El partido fue igualándose en fuerzas y esa circunstancia la iba a aprovechar Toto para recortar diferencias al ganar la espalda de la defensa caballa. El público empujaba a los suyos en busca de una nueva remontada. Adri Gaona, a unos segundos del descanso, empujaba a la red una asistencia de Paquito y con el 2-2 finalizaba el primer acto.

El paso por los vestuarios reactivó la aplastante dinámica ceutí que, lejos de amilanarse por el resultado, volvió a mostrar su mejor versión. Rubén, Sufian y Saúl, en apenas 2 minutos, convertían tres goles para poner el marcador en 3-5 ante la mirada atónita de Juanlu, que sustituía a Manuel en la meta xerecista.

La brecha en el marcador hizo mella en los locales que, pasado el borde del ecuador del primer tiempo, recortaban diferencias por mediación de Moi. Sin embargo, Ismael, volvía a incrementar la ventaja ceutí y dejaba el choque visto para sentencia. A falta de 5 minutos para el final Partida entraba como portero jugador. Los xerecistas, espesos en ataque, fueron incapaces de apretar aún más el marcador y a falta de 4 minutos para el final, Ismael sentenciaba el partido tras un córner.