El CD Guadalcacín, próximo rival del Xerez CD, sigue atravesando su particular calvario esta temporada en el Grupo X de Tercera División.

Sólo ha sumado cuatro puntos y ya descolgado de la lucha por la permanencia, el pasado domingo perdió ante un rival directo, el Atlético Espeleño. Jesús Mendoza tuvo dificultades para completar la lista de convocados para este choque, tanto que tuvo que citar a tres jugadores del equipo juvenil, que jugaron incluso de inicio.

Los refuerzos no llegan y alguno como Jesús Orellana ‘Pancy´ ha pedido la carta de libertad con alguna oferta de otro equipo. Así las cosas, Jesús Mendoza no esconde su preocupación, no sólo por la situación en la tabla de su equipo, sino “porque me dijeron que se iba a reforzar la plantilla y desde que yo estoy no ha llegado nadie. Acabé muy enfadado después del partido, porque la situación es muy complicada, me duele porque la gente está trabajando muy bien durante la semana, pero luego en los partidos nos faltan cosas”.

El entrenador del CD Guadalcacín, desvela que tras el encuentro en Espiel se reunió con el presidente para tratar de llegar a una solución, “pero no es fácil por la situación del club”, lamenta en la Cadena SER.

Pero no sólo no llegan jugadores que permitan dar un salto de calidad, sino que alguno, como Pancy podría abandonar la disciplina del equipo pedáneo: “es normal que esto ocurra, es un jugador importante, entiendo que se fijen en él y si se va Pancy, apaga y vámonos”.