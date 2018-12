Víctor Cea se queda solo ante el peligro y a la espera de que la propiedad ratifique o ponga fin a su confianza. El descalabro de la Cultural en El Helmántico hace que el deseo del aficionado en un cambio de rumbo sea un clamor. Mientras tanto, el técnico señala que "todos los entrenadores sabemos que en algún momento llegará una situación complicada, pero si viviéramos pensando en eso, no nos dedicaríamos a entrenar y sí a vivir con el temor de que pueda ocurrir. Mi atención está completamente centrada en trabajar y en entrenar al equipo de la mejor manera. Si mi mente se va a otras cosa, no sería coherente". Las preguntas se agolpan.: "¿Tienes fuerzas para seguir?. Si no tuviera fuerzas, no estaría aquí sentado. ¿Mi responsabilidad? Siempre la máxima".

Felipe Llamazares le acompaña en la rueda de prensa más difícil desde que el entrenador ocupa el cargo. A la hora de explicar la derrota, Cea alude a que "al recibir el primer gol el equipo se lleva emocionalmente un shock importante y entra en un nivel de precipitación tan grande que le hace perder el control del partido". El paso de los minutos le llevó a la desesperación despojándose de las prendas de abrigo. El malhumor estaba justificado. "No podía estar contento ni tranquilo porque estaba muy lejos de lo queríamos. Intentábamos ayudar a los jugadores", explicó.

Sobre el mensaje lanzado al grupo en el descanso y que apenas modificó el panorama, el técnico señaló que "teníamos cincuenta minutos por delante para darle la vuelta y hacer todo lo contrario a lo sucedido antes, sin querer meter el tercer gol antes que el primero. Queríamos generar ventajas de tres para dos por fuera y de ahí los cambios. El equipo no estuvo en lo competitivo y viene condicionado por el estado de ánimo". Cea no cuestiona la actitud de la plantilla y se siente "completamente arropado por los jugadores. Tienen la actitud de hacer bien las cosas y están tan concienciados que les pesa en la adversidad".

A la afición "solo le puedo pedir disculpas" y la ausencia de Josep Señé en la lista de convocados responde a que "siempre buscamos el equipo que mejor nos rendimiento nos puede dar".

En el exterior del estadio, Felipe Llamazares se afanaba en dar una explicación creíble a los hinchas. "Todo está en orden", dijo el director general, que volvió a mirar a Doha en su alegato. Viti, otro de los capitanes, amansaba a las fieras camino del autobús donde Cea, desencajado, no encontraba consuelo.