Víctor Cea se queda solo

La tormenta provocada por la estrepitosa derrota en El Helmántico no ha tenido consecuencias inmediatas en el seno de la Cultural, pero la salida de Víctor Cea del club puede producirse en cuestión de días. Los dirigentes del Reino de León tienen claro que el cambio de entrenador es imprescindible y se busca la fórmula dentro de una semana de tres partidos. el siguiente, el miércoles en el Camp Nou ante el FC Barcelona. Un correctivo, probable como es lógico, podría ser la puntilla e, incluso, no se descarta que el propio Cea, cuyo rostro no disimula el calvario que atraviesa, ponga por sí mismo pie a tierra.

Negó la mayor cuando este lunes cumplió con la protocolaria comparecencia ante la prensa, la segunda en menos de veinticuatro horas, para analizar el duelo copero, pero, evidentemente, el interés iba más allá. "¿Has pensado en dimitir? No, en ningún caso. Estamos muy centrados en cambiar esta dinámica y nos vemos con la capacidad de hacerlo", respondió, recurriendo al aspecto emocional más que al deportivo para justificar los últimos resultados de su equipo. Sobre el aparente respaldo que le mantiene con vida en el cargo señaló que "no es cuestión de respaldar y sí de implicarnos todos en que esto cambie y el club entero lo está. Tranquilos no podemos estar con los partidos que estamos haciendo. La comunicación es fluida con todos los estamentos del club como es habitual desde que llegué". A pocos metros, Felipe Llamazares observaba la escena.

El director general tuvo que soportar en los exteriores del feudo salmantino el enfado de los aficionados leoneses para los que Llamazares es su interlocutor. En una charla más o menos acalorada recordó a los hinchas que las decisiones de ese calado se toman en Doha. Horas después, sin embargo, se da por agotado el crédito del entrenador. La secretaria técnica hace tiempo que apuesta por Julián Calero, ayudante de Fernando Hierro en el Mundial de Rusia y ex entrenador del Navalcarnero, como recambio, pero antes hay que cerrar el periplo de Cea.

Con el partido del Camp Nou a la vuelta de la esquina (la expedición se desplaza mañana a la Ciudad Condal), Cea podría seguir en su cargo, pero nadie garantiza que lo haga el domingo ante el Guijuelo en un Reino de León que será un clamor en contra del técnico y, de refilón, de dirigentes y futbolistas, que no se escapan de la crítica interna y externa después de la imagen ofrecida en el encuentro de ayer contra un Salamanca en descenso y siendo el equipo más goleado.

En otro de los despachos de la zona noble del estadio, y tras pasar el trago de responder a la incómodas preguntas sobre su futuro, Cea se citó con dos jugadores. Josep Señé y Vicente Romero, el primero, descartado por decisión técnica en un hecho inédito para el catalán en lo que va de campeonato, y el segundo, sustituido antes de la conclusión y lejos de su mejor versión en este partido. "Liberar las mentes" es la principal premisa del cuerpo técnico, que se queda solo a medida que pasan los días.

Ni siquiera el grueso del plantel respalda sus decisiones, algo no sorprendente en el caso de aquellos jugadores que menos participan, pero más llamativo cuando afecta a alguno de los habituales en las alineaciones. Pocos creen ya a Cea, más allá de las convenientes declaraciones públicas que tienen la consigna de no agrandar una herida que supura a los ojos de empleados y directivos.

Mientras tanto, la masa social espera una respuesta contundente del club; no es otra que el cambio automaticó en la dirección del equipo. Puede ser inminente porque a Víctor Cea solo le falta la fecha de caducidad. ¿Será en el Camp Nou? Como el propio mister reconoció, la Cultural no está para fiestas.