El otro lazarillo que no era de Tormes

El Siglo de Oro cuenta con autores y obras extraordinarias en la historia de la literatura española. Sin embargo, hay obras y autores que por circunstancias muy variadas apenas han trascendido. La obra de la que vamos a hablar en nuestra sección de Historia de Madrid no podría brillar por su calidad literaria, no es un referente, desde luego, pero su singularidad la convierte en una de las obras más raras del momento. Me estoy refiriendo al Lazarillo de Manzanares, escrita por Juan Cortés de Tolosa (1590-¿1650?)

A la cola del célebre Lazarillo de Tormes aparecieron multitud de libros que, inspirados en este anónimo del siglo XVI, ahondan en la idea de la picaresca en el Siglo de Oro, el siglo XVII. Es el caso de este raro Lazarillo de Manzanares, ambientado en la ciudad de Madrid en donde vamos a encontrar una estructura prácticamente idéntica a la del anónimo salmantino.

En él el autor cuenta la vida de un muchacho y sus aventuras yendo de amo en amo en una Madrid en el que la miseria y la supervivencia están a la orden del día. Es el Madrid de la corte de los grandes Austrias, seguramente los primeros años del reinado de Felipe IV, escenario de miserias y bancas rotas continuas que llevaron a la población a la pobreza extrema en ocasiones. En este escenario aparece nuestro protagonista quien en la pluma de Juan Cortés de Tolosa describe espacios, gentes y momentos del Madrid del siglo XVII.

No es una obra maestra de la literatura pero es divertida al igual que otras obras picarescas. Además la Biblioteca Cervantes Virtual nos la ofrece completamente gratis para nuestro disfrute (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-lazarillo-de-manzanares--0/html/)