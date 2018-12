Cata Coll: "Hemos hecho historia ganando lo máximo a lo que aspiramos"

Cata Coll está viviendo un sueño tras conseguir el campeonato mundial de fútbol femenino con la selección sub 17.

La jugadora del Collerense, junto al resto de la plantilla ha sido recibida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luís Rubiales en Las Rozas. Tras el encuentro, la jugadora admitía en Ser Deportivos Baleares que "no asimilamos lo que nos ha ocurrido. Es lo máximo que podíamos aspirar y lo hemos conseguido".

La portera reconoce que sintió alivio cuando finalizó el partido porque las mexicanas "apretaban mucho en la segunda parte y con el gol de ellas me vino el cagazo", explica Coll entre risas.

La balear, que ha disputado tres finales en cinco meses, dice en la Ser que "no soy consciente, pero el fútbol ha sido justo con nosotras porque nos lo merecíamos".

La portera del Collerense ya solo piensa en los objetivos de su actual equipo, que no son otros que "quedar entre las cuatro primeras para subir a la liga Iberdrola. Mi objetivo es dar el salto a la máxima categoría y no he tenido ofertas de otros equipos".

Esta es la tercera Copa del Mundo que consigue España tras la absoluta en 2010, la sub20 en 1999 y la actual de las chicas sub17.