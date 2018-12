El PP pide paralizar la construcción del ascensor del puerto de Maó hasta después de las elecciones

La presidenta de PP de Maó y portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Maó, Águeda Reynés, pide al equipo de gobierno del municipio, liderado por Conxa Juanola, que paralice el proyecto del segundo ascensor que ha de conectar el puerto con la ciudad hasta las próximas elecciones municipales de mayo de 2019.

Reynés considera una evidencia que el proyecto no estará construido para la temporada turística, y reprocha el hecho de que el actual equipo de gobierno dijera en julio de 2015 que el cambio de concepto sobre el proyecto de conexión puerto-ciudad no debía suponer un gran retraso respecto al proyectado por el gobierno del Partido Popular de las escaleras mecánicas, y que a día de hoy no esté aún concluido.

Igualmente, Reynés asegura que "es falso" que el cambio de proyecto no suponga un incremento en el coste. Mientras el proyecto de las escaleras mecánicas, afirma, ascendía a 895.000 euros financiados por la Autoridad Portuaria de Baleares, los costes del nuevo proyecto y de todas las intervenciones necesarias para que sea una realidad ascienden a 3,1 millones de euros.