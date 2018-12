Eva Navarro: "No soy consciente de lo que hemos hecho"

La campeona del Mundo con la Selección Sub-17, Eva Navarro, nos ha contado a la SER sus primeras impresiones después de hacer historia con su equipo. La yeclana reconoce que "todavía no soy conscientes de lo que hemos conseguido" en Uruguay, aunque sí dice que "se ha hecho historia". Ahora asegura buscar "desconectar un poco con mi familia y asimilar todo lo que ha ocurrido".

Unos logros que ya se acumulan durante el 2018, con el oro en el Europeo Sub-17 en junio, la plata en el Mundial Sub-20 en agosto, el debut en Primera con el Levante en septiembre y ahora con el título mundial. "Me propuse ganarlo todo y lo he conseguido. Voy a recordar toda la vida este 2018".

"No tengo palabras para explicar lo que sentí" en el momento en que llegó el pitido final el pasado sábado pero también apunta que "no hay tiempo para relajarse porque la liga sigue y este fin de semana hay 'derbi' en el campo del Levante". Un claro ejemplo del compromiso y la profesionalidad de un torbellino yeclano que no se cansa de ganar.