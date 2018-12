El fiscal pide cárcel o inhabilitación para los ex-consejeros Bascuñana y Cerdá y que acudan como testigos Valcárcel y Barreiro por Novo Carthago

El fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, en un escrito fechado el pasado 21 de noviembre al que ha tenido acceso Radio Murcia, pide, por el caso Novo Carthago, la apertura de juicio oral en la Audiencia provincial contra:

A todos les acusa de torcer la ley para beneficiar a la empresa HANSA URBANA SA en la tramitación del proyecto NOVO CARTHAGO que suponía la construcción de 10.000 viviendas y campos de golf en un terreno de la franja costera del Mar Menor que estaba sobre suelo no urbanizable protegido al ser suelos de regadío del trasvase. También les acusa de evitar la tramitación y aplazar sin justificación el desarrollo del Plan de recursos naturales que protegería la zona. Con ello, todos los altos cargos, y sus subordinados, cometieron prevaricación, tomando decisiones a sabiendas que eran injustas.

El fiscal, tras probar los reiterados empeños de los políticos por urbanizar en esa zona, lo deja claro:

Un espacio natural protegido por ley debía ser clasificado necesariamente no urbanizable de protección y, por tanto, no podía ser urbanizable ni generar aprovechamiento tal y como se decía en todos los PORN (...) de modo que ante un suelo con evidentes valores naturales acreditados , la discreccionalidad solo permitía una única respuesta conforme a la legalidad: suelo no urbanizable protegido por valores naturales.