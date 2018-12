El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia ha presentado su propuesta de presupuestos municipales para el próximo año y lo ha hecho con las cifras más altas desde que el Partido Popular llegó a la Alcaldía de la capital. Se trata de más de 81 millones de euros, entre los que destacan especialmente los 14,7 millones que se quieren dedicar a la inversión en la mejora de las infraestructuras de la ciudad.

Pero poco importan todas estas cifras y proyectos, si el equipo que dirige Alfonso Polanco no encuentra después el apoyo de alguno de los otros grupos de la oposición.

Hasta ahora, el PP siempre ha logrado aprobar sus presupuestos y no ha necesitado prorrogarlos más que unas pocas semanas. Ciudadanos, principalmente, pero también el PSOE en una ocasión, han sido sus socios presupuestarios. Pero las cosas no parecen tan fáciles en estos momentos. Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y esta circunstancia puede condicionar el comportamiento de los partidos.

Prorrogar unos presupuestos nunca es bueno. El equipo de gobierno ha querido restar importancia al problema que supone la prórroga, pero lo cierto es que es una situación tan poco deseable que el propio alcalde insistía hace unos pocos días en tender la mano a la oposición para alcanzar un acuerdo y aprobar una propuesta presupuestaria consensuada.

Sin presupuestos, no pueden emprenderse nuevos proyectos en la ciudad y el gasto debe limitarse a lo que estaba previsto para el año anterior, aunque se hubiese demostrado que era insuficiente. Y las inversiones tendrán que reducirse a aquellas que ya estaban contempladas anteriormente, lo que solo puede traducirse en una freno para el desarrollo de la ciudad.

Por eso, yo quiero sumarme a la petición realizada por el equipo de gobierno para que la oposición acepte negociar los presupuestos con altura de miras, no con prejuicios electorales. Porque será el presupuesto que acabe ejecutando el partido que gobierne el próximo 26 de mayo y uno prorrogado sin posibilidad de nuevas inversiones no sería la mejor opción. No quiero decir con esto que el resto de grupos políticos deba plegarse a los intereses del equipo de gobierno. No, no es eso, sino que negocien con un único punto de referencia, el bienestar de los ciudadanos, aporten propuestas y sepan también dar marcha atrás en algunos planteamientos en aras a alcanzar un acuerdo lo más beneficioso posible para los palentinos.