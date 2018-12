Denuncian al Ayuntamiento de Palencia por no entregar vestuario a policía, personal de oficios y Banda de Música

Los sindicatos que conforman el comité de Empresa del Ayuntamiento de Palencia han interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo, porque el consistorio no dota de vestuario a la Policía Local, personal de oficios y Banda Municipal de Música. Según denuncian los sindicatos, en el caso de la policía hay prendas que no se han entregado los años 2016 y 2017, además de todo el vestuario de 2018. En cuanto al resto de trabajadores afectados, este año no han recibido prenda alguna a pesar de que había presupuesto para tal fin de 264.140 euros, dinero, que según la presidenta del comité, Carolina Gómez, se ha destinado a otros gastos, según explicación de la concejalía de Personal.

Para la representante sindical es especialmente grave que no se adquieran prendas que son consideradas EPI, equipos destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que amenazan su seguridad o salud. Lo que piden los sindicatos es que la inspección emprenda las acciones oportunas para que se entregue la ropa de trabajo a todo el personal que le corresponde tal y como se refleja en el convenio colectivo. Las prendas deben entregarse durante el primer trimestre de cada año.