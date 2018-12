93 millones de euros es el coste de la operación para trasladar los cuarteles de Loiola a Zubieta

93. 400.000 euros es el coste de la operación para trasladar los cuarteles de Loiola a Zubieta. El coste de construir un nuevo acuartelamiento con las mismas características y dimensiones que los viejos, y la exigencia que puso sobre la mesa la pasada semana el Ministerio de Defensa para dar el visto bueno a la mudanza. Una cifra, que según ha podido saber Radio San Sebastián, ha trasladado esta mañana el alcalde, Eneko Goia, al resto de grupos en una junta de portavoces. Y una cifra prácticamente inasumible por el Consistorio, como ya dejaba entrever la semana pasada el primer edil tras la reunión que mantuvo con la ministra Margarita Robles.

"Las exigencias que supone sustituir el acuartelamiento actual son elevadas y desde ese punto de vista, el cuadrar que eso sea factible no es sencillo. A día de hoy no voy a generar falsas expectativas, pero seguiremos trabajando. No es fácil", recalcaba Goia.

La ley exige que en las operaciones urbanísticas se reserve un mínimo de un 40% a vivienda pública y un 60% a pisos libres, y con estos porcentajes en la mano el Ayuntamiento no conseguiría la rentabilidad suficiente para cubrir esos 93,4 millones de euros. Habrá que ver que pasos puede dar ahora el Consistorio, aunque todo apunta a que sin más voluntad política por parte del Ministerio la operación queda más que comprometida.