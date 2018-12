Adrián Crowley vuelve a la cancha

Adrián Crowley vuelve a las canchas de juego. Tres meses después del ictus que sufrió antes del primer partido de esta temporada oficial, el extremo irundarra está en disposición de volver a jugar un partido oficial. Ya tiene el alta médica desde hace unos días, razón por la que ya entrenaba con el resto de sus compañeros, y ahora ha recibido el alta competitiva, por lo que podrá ser convocado para el partido contra Alcobendas de la Liga Asobal de este miércoles.

Atrás quedan tres meses muy duros, en los que se pasó de la sorpresa inicial al posterior miedo por la gravedad de la dolencia, y del temor a que no pudiera volver a jugar a balonmano al más alto nivel a la esperanza porque se recuperaba bien y parecía que podía ir haciendo cada vez más trabajo físico. Poco a poco, con mucha paciencia, Crowley ha ido superando las barreras que le podía plantear un ictus, hasta poder volver a jugar un partido de élite. Primero empezó en el gimnasio, en solitario, luego hizo trabajo individual en la cancha y por último entró a trabajar con sus compañeros en los entrenos entre semana, pero de forma prolongada.

Ahora, aunque no se encuentre al mismo ritmo de competición que el resto, está preparado para volver. "La verdad que lo decido yo con Ricardo, el médico del club, y el entrenador. Me dieron el alta y me preguntaron que cómo me veía, y les dije que para esta fecha podía llegar, y así ha sido. He podido entrar igual un poco antes, pero estábanmos un poco justos, y hemos decidido entre todos que sea este miércoles", explica Crowley cuando se le pregunta por cómo se toma esa decisión. El irundarra cree que no ha recuperado toda la visión que tenía antes, pero ve lo suficientemente bien como para jugar, y los médicos le dicen que debería ir recuperando toda la capacidads visual de antes de la dolencia. Muy ilusionado con su vuelta, Crowley ha vencido el partido del ictus entre meses, en los que tambiñen ha recibido la buena noticia de ser padre por primera vez.