El equipo de Gobierno saca adelante los presupuestos de Cuéllar con los votos en contra de la oposición

Más de una hora fue el tiempo que el equipo de Gobierno y la oposición dedicaron a debatir la propuesta de presupuestos para 2019 planteada por el PP y que roza los 8 millones de euros, un 6,46% más que en el ejercicio anterior. El alcalde de Cuéllar explicó las principales cifras del presupuesto, pero estas no convencieron a los grupos de la oposición que calificaron la propuesta de cuentas de "decepcionante y desconcertantes".

El portavoz de Izquierda Unida, Alberto Castaño anunció el voto en contra y lo justificó calificando los presupuestos como "decepcionantes como los de esta legislatura y los 12 años anteriores . Anteponen los números a las personas." Desde IU considerán que los presupuestos pueden ser participativos y creen que el PP antepone "gustos, creencias e ideologías". Además explicaron que no consideran prioritario la compra del convento de los Trinitarios y que es inasumible la rehabilitación en solitario por el Ayuntamiento. Castaño tampoco vió positivo que no se cubran las plazas vacantes de personal, que no se utilicen las viviendas de Niñas Huérfanas para un fin social, volvió a reclamar la gestión publica del servicio de agua que se encuentra sin contrato y planteó otros proyectos importantes que serían necesarios realizar junto con otras administraciones como el centro de salud con especialidades, la Uvi móvil, el teatro auditorio, una dotación de bomberos profesionales, unas instalaciones deportivas decentes... En general, apuntó Castaño que "faltan inversiones y las que hay son de poca utilidad para los vecinos". Por último el portavoz de IU además de calificar los presupuestos como caciquiles, aprovechó el pleno para iniciar la campaña electoral y recordar algunos de los proyectos que en las elecciones de 2017 el PP planteaba en su programa electoral y que a su juicio no se han realizado.

Por su parte el portavoz del PSOE, Carlos Fraile, explicó que desde su punto de vista faltan proyectos elaborados y considera que son un criterio político que piensa más en si mismo que en las necesidades de los vecinos, ya que no hay proyectos ambiciosos. Por este motivo calificó los presupuestos de "descepcionantes y desconcertantes". Fraile tampoco comparte la permuta y compra que se plantea realizar con los propietarios del convento de los Trinitarios. "Es una permuta por parcelas listas para construir, no es prioritario y prima el interés particular sobre el general ", apuntó. En este sentido avanzó que desde el PSOE "realizarán movilizaciones, charlas y lo que sea necesario para que los vecinos conozcan este despropósito". Fraile consideró que debería haberse instado a los propietarios a la conservación y seguridad inmueble porque supone unos costes muy altos. Mientras instó al equipo de Gobierno a conservar el patrimonio municipal como el convento de San Francisco. Desde el PSOE tampoco se olvidaron de la necesidad de suelo industrial, cuestionó el centro de alimentos, las vacantes de funcionarios y la recuperación de las 35 horas para los funcionarios, entre otras.

El alcalde, Jesús García, explicó que aún no hay nada cerrado con los propietarios del convento. "Se está negociando y es necesario tomar medidas urgentes proque en cualquier momento puede desaparecer y luego nos criticarían". También explicó que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad de mantener el patrimonio. García justificó la inversión en la nave de servicios municipales como necesaria ya que allí se encuentran agrupados los servicios municipales, se ha optimizado recursos y se dejó de pagar un alquiler. Por último el alcalde incidió en que no ve conveniente la implantación de las 35 horas para los funcionarios, y por el contrario se han realizado las aprobaciones de las gratificaciones salariales que no eran obligatorias. Además insistió en que si hay demanda de suelo industrial se puede dar, pero "no hay solicitud", concluyó.

Finalmente el equipo de Gobierno logró sacar adelante los presupuestos en solitario y previamente rechazó la enmienda planteada por el PSOE que pedía dar de baja las partidas correspondientes a la adquisición del convento de los Trinitarios y las instalaciones en la nave de servicios municipales y sustituirlas por la mejroa de las pistas de atletismo por un importe de 131.000 euros.