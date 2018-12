La comarca de Cazorla sigue siendo socialista pero queda tocada por la derecha

La jornada electoral, una vez más transcurrió tranquila, para la comarca de Cazorla. Unas primeras horas marcadas, como en el resto de la Provincia, por una calma chicha propiciada porque muchos se hallaban en el campo aprovechando las bondades climatológicas, para comenzar de una vez la campaña aceitunera. La incidencia más destacada en la jornada electoral fue la presencia de apoderados de Cs, procedentes del Levante, en varios municipios como Cazorla, Chilluevar, Peal de Becerro o Quesada, “cuestionando lo que se estaba haciendo en las mesas electorales, y exigiendo que hubiese candidaturas en mesas fuera de las cabinas”, señala el alcalde cazorleño Antonio José Rodríguez Viñas.

En la comarca de Cazorla aun ganando el PSOE en todos los municipios, se acortan las distancias con las fuerzas de la derecha como PP, Cs y Vox. Cs se convierte en el tercer partido con más votos en ocho de los nueve municipios y Vox pasa a ocupar el quinto puesto en seis de ellos cuando no el cuarto.

El alcalde de Cazorla, Antonio José Rodriguez en el momento de votar / DIEZ TV

Con un descenso en la participación de en torno al 5 %. Los nueve municipios daban la victoria al PSOE, seguido del PP y de forma sorpresiva Cs se confirmaba como la tercera fuerza política seguida de Vox a escasa distancia solo separada en algunos municipios por los mejores resultados de Adelante Andalucía como en Cazorla, Peal de Becerro, Chilluevar o Santo Tomé y Huesa.

Desanimo en las filas socialistas era la palabra que mejor definía el resultado electoral que aun siendo favorable en número de votos abre un futuro incierto. Y plantea preguntas como la que formulaba anoche el alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez . Demasiada tranquilidad en la jornada electoral presagiaba un porcentaje de voto inferior a la anterior convocatoria “entre cuatro y cinco puntos por debajo de hace algo más de tres años”. Lo que le lleva a la siguiente reflexión “si las personas que se han quedado en su casa y no han ido a votar comparten este resultado para Andalucía, una pregunta a la que no consigo dar respuesta”. Añadiendo que “de poco sirve que en la comarca de Cazorla se haya votado mayoritariamente un gobierno de izquierdas ”.

Prancisco Amores de IU fue de los mas madrugadores / DIEZ TV

Por otro lado, considera Rodríguez Viñas, en su muro de Facebook, que” era previsible una bajada del PSOE como consecuencia del desgaste de gobierno, normal; también la bajada del PP en beneficio de Ciudadanos por la división de la derecha; y el estancamiento de Adelante Andalucía... ahora... la aparición con12 escaños de un partido de ultraderecha? En Andalucía?.”..Espero que eso no lo compartan todos aquellos que no han podido o querido acudir a las urnas, espero que no...lo que no sé es si ya es tarde para arrepentirse.

No menos desaliento muestras la reflexión del teniente de alcalde, José Luis Olivares, que además concurría como suplente en la lista al Parlamento Andaluz. Donde se plantea que en un una jornada de democracia sin incidencias como la de ayer las urnas siempre tienen, de forma incuestionable, la razón.” El partido que ha ganado las elecciones, el mío, se lleva un importante varapalo fruto del desgaste de la acción de gobierno cuestionada por gente de izquierdas, que son las que se cuestionan las cosas (que se lo digan igualmente a la coalición Adelante Andalucía). Ahora bien, espero que las clases medias y trabajadoras que no han votado sean conscientes de que la ultraderecha, que pueden ser la llave, no vienen engañando a nadie: machismo, xenofobia, ataques a colectivos sociales LGTB, mujeres, reconquista y desviaros. Hace apenas cinco meses se acababa con 7 años de ataques a la igualdad de oportunidades; mañana la gloria, hoy el martirio, la historia se escribe así, que diría el maestro”.

El teniente de alcalde Jose Luis Olivares / DIEZ TV

Con apenas tres años en política, la joven concejala de turismo y cultura, Nuria Serrano siente que ha vivido “un día duro” y confiesa sentirse “perpleja, triste, angustiada, pero sobre todo preocupada, muy preocupada. Ver al partido popular contento por perder escaños, que los gane un partido de extrema derecha, intolerante, racista, machista, y un sin fin de adjetivos más. Si no reaccionamos será verdaderamente el cambio, pero el cambio a no tener derechos sociales, a volver 40 años atrás, a perder el estado de bienestar que tantos años de esfuerzo socialista ha costado. Pido que la gente recapacite, que la gente que no ha podido, querido o sabido votar y no quiera este resultado que reaccione. Yo por supuesto seguiré trabajando por mi pueblo y por un gobierno socialista

Efecto contrario en el PP como manifestaba su presidenta en Cazorla, María José Lara, quiere mantener la cautela ; pero afirma con contundencia “el pueblo ha hablado, que los andaluces han hablado y estamos ante una época de cambio porque la gente está muy harta de 40 años de socialismo y lo ha dicho en las urnas”. Dice también alegrarse “porque la gente pierda el miedo a dejar de votar al socialismo”. Si bien reconoce que la participación no ha sido la que se esperaba por todos “pero los andaluces han dado un golpe en la mesa, hartos de que estemos a la cola de todos los puestos de convergencia con respecto al resto de España”. Y que según dijo los primeros puestos “los ocupen los andaluces en el paro, la pobreza y la despoblación”. Asumiendo que el cambio ha de llegar de la suma con otras fuerzas políticas “habrá que llegar a un entendimiento”.

La presidenta del PP de Cazorla, Maria José Lara votó en el centro de FP / DIEZ TV

Por su parte el coordinador socialista de la comarca y alcalde de Chilluevar; José Luis Agea, ha querido aceptar el resultado de manera democrática según dijo: “ayer hablaron los ciudadanos y expresaron su voluntad y por ello mi máximo respeto”. Pero añade, que habrá que analizar el descenso de escaños “creo que cinco puntos menos en el censo de participación no ha hecho mucho daño a la izquierda y considero que son votantes nuestros que no han ido a votar”.

DATOS DE LA COMARCA DE CAZORLA

CAZORLA

PSOE -1467 / PP- 879/ Cs-595/ A.ANDALUCIA-469/ VOX-208/ PACMA 45

LA IRUELA

PSOE-479/ PP232/ Cs-140/ A.A.-112/ VOX-52/PACMA 16

PEAL DE BECERRO

PSOE -1327/ PP-752/ Cs-498/ A. ADANLUCIA-222/ VOX-159/ PACMA -22

QUESADA

PSOE-1265/ PP-621/ Cs-317/ VOX -265/ A.ANDA-201/ PACMA 19/ CILUS -15

CHILLUEVAR

PSOE-561/ PP-178/ Cs-65/ A.A- 29/ VOX-19

SANTO TOME

PSOE-631/ PP-272/ Cs-96/ A.A.- 45/ VOX-35

POZO ALCON

PSOE-668/ PP-563/ Cs-354/ VOX-183/ A.A. 117/ PACMA 13

HUESA

PSOE-545/ A.A.-342/ PP-238/ Cs-88/ VOX -73

HINOJARES

PSOE -75/ PP-72/ Cs-22/ VOX -12/ A.A.10/ PACMA -2