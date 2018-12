Torna el blanc i negre

Escolte veus que culpabilitzen a la premsa del "bon moment" de l'extrema dreta. Diuen que els mitjans són culpables per fer el cul gros a allò que no hauria de ser més que minoritari i a extingir. Però obliden eixes veus crítiques (que anticipe una part de raó tenen) que qui més ha engreixat al monstre ha sigut la dreta "constitucionalista" en la seua batalla per controlar tot l'espectre de la dreta. Ells i aquells que han fet servir l'extrema dreta com eixe veí incòmode l'han fet créixer, l'han donada les ales que no tenia. I, sí, és cert, d'això també hem parlat els mitjans. Però què passaria sinó ho haguéssem fet? El periodisme pot tindre la seua part de culpa, però no pot amagar realitats, per incòmodes o ràncies que siguen.